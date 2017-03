Die Streich-Mühle aus Wieslet zählte auch 2017 zu den Stamm-Beschickern des Bauernmarkts auf der Regiomesse in Lörrach, die am Sonntag zu Ende ging. Mit dabei und ebenfalls ein Stammbeschicker war der Hasler Lederhof mit seinen selbst erzeugten Produkten. Die Familie Geiger warb auf dem Bauernmarkt bereits für den „Brunch auf dem Bauernhof“ am 6. August.

os/Foto: Ralph Lacher