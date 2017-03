Hasel Neue Spitze bei der Jugendfeuerwehr

Hasel (os). „Wir sind und waren sehr aktiv, nicht nur in Sachen Jugendfeuerwehr-Ausbildung, sondern auch in Sachen Geselligkeit und Zusammengehörigkeitsgefühl“, sagte der Hasler Jugendfeuerwehrwart Wolfgang Geiger in seinem Tätigkeitsbericht bei der Hauptversammlung der Jugendwehr. Diese fand im Rahmen der Hauptversammlung der Aktivwehr am Samstagabend im Bürgersaal statt. Dabei gab es einen Wechsel in der Führung, denn sowohl Geiger wie auch sein Stellvertreter Stefan Tischer traten nicht mehr zur Wiederwahl an.

Wahlen

Zum neuen Hasler Jugendfeuerwehrwart wurde Loris Fruttiger gewählt, sein Stellvertreter ist Niklas Feucht. Als neuer Schriftführer und Nachfolger seines Bruders Max Glöggler wurde Jakob Glöggler gewählt. Kassenwartin bleibt Mira Geiger und Jugend-Beisitzer sind Patrick Greiner und Jan Meurekis.

Rückblick

In seinem Tätigkeitsbericht stellte Wolfgang Greiner erfreut fest, dass man die Zahl der Jugendwehr-Mitglieder im letzten Jahr auf elf Jungen und zwei Mädchen habe steigern können, und dass damit ein guter Unterbau für die Aktivwehr vorhanden sei. Die 13 jungen Wehrleute treffen sich alle zwei Wochen zu Übungen.

Mit einer Beteiligung von 86 Prozent könne man sehr zufrieden sein, so Geiger. Neben den Proben gab es zusätzliche Ausbildungseinsätze sowie gesellige Aktivitäten wie ein Zeltlager in Bad Saulgau, Radtouren, einen Besuch im Europapark sowie die Mitwirkung bei diversen Spielläufen im gesamten Kreis Lörrach.

Mit der Ausrichtung des Scheibenfeuers und mehreren Alteisensammlungen, der Mitwirkung am Tratsch­obe und Verteilung der „gelben Säcke“ sorgten die Jugendwehr-Mitglieder auch für einen guten Stand der Finanzen, wie Kassenwartin Mira Geiger erläuterte.