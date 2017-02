Hasel (os). Flotte Musikstücke und flotte Abwicklung der Tagesordnung: Die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Hasel am Samstagabend ging zügig und reibungslos über die Bühne. Da weder Neuwahlen noch Ehrungen anstanden, konnten sich die Vereinsmitglieder auf den Rück- und Ausblick konzentrieren. Deutlich wurde dabei, dass der Musikverein weiter intensiv daran arbeiten muss, den Personalbestand der Kapelle von derzeit 21 Aktivmusikern aufzustocken.

Vorsitzender Matthias Senger berichtete von einem regen Vereinsleben. Es gab 18 öffentliche Auftritte, einen Ausflug nach Colmar und insgesamt 40 Orchesterproben. Hinsichtlich der Probenbesuche wünschte sich Senger eine Verbesserung der Quote von momentan rund 75 auf 80 Prozent. Der Vorsitzende betonte, man solle sich weiter um neue Musiker bemühen und die Nachwuchsarbeit im Fokus behalten. Positiv in diesem Zusammenhang sei, dass der Blockflötenkurs für Schüler, den Katja Schwenke leitet, gut angenommen werde.

Schriftführer Eberhard Schneider ging auf die nicht-musikalischen Anlässe ein, an denen der Verein beteiligt war, darunter die Habufa und vor allem das 26. Hasler Oldtimertreffen. Beide Veranstaltungen seien nur dank enormen Einsatzes der Mitglieder möglich gewesen. Als Erfolg bezeichnete der Schriftführer ebenfalls das gut besuchte Schulplatzfest und das Herbstkonzert mit dem Musikverein Todtmoos-Weg sowie das Gastspiel beim Güggelifest des befreundeten Musikverein Gersbach.

Kassenwart Marcus Schuh konnte einen soliden Stand der Finanzen vorweisen. Die Entlastung erteilten die Kassenprüfer Robert Gsell und Horst Häfele nach den Berichten einmütig.

Mit der Buurefasnacht vom 2. bis 6. März startet der Musikverein ins neue Jahr. Dann spielt man am Bockbierfest (13. Mai) in Eichen, am 24. Juni in Hasel auf dem Dorfplatz, am 15. Juli beim Lagerfeuerfest in Todtmoos-Weg, gestaltet daheim in Hasel am 29. Juli das Schulplatzfest und dann am 24. September das 27. Hasler Oldtimertreffen. Erntedankgottesdienst am 1. Oktober im Dreschschopf und das Weihnachtskonzert am 25. Dezember im Bürgersaal stellen die Highlights zum Jahresende dar. Zudem wird es in diesem Jahr ein Probenwochenende und einen Ausflug geben.