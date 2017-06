Hasel Polkas und die Beatles

Hasel (gar). Am Samstagabend gab der Musikverein Hasel auf dem Dorfplatz sein Serenadenkonzert. Bei sommerlichen Temperaturen sorgten die Musiker mit einem bunten Programm für beste Unterhaltung. Zu Beginn war der Dorfplatz etwa zur Hälfte gefüllt, nach und nach kamen jedoch immer mehr Zuhörer.

Unter der Leitung von Robert Gsell spielte der Musikverein vor allem Märsche und Polkas. Aber auch moderne Musik stand auf dem Programm wie deutsche Oldies, Latin-Melodien, die Musik von James Last oder ein Medley der Beatles. Das alles kam bei den Gästen gut an. Bei den deutschen Oldies wie „Wärst du doch in Düsseldorf geblieben“ oder „Tanze mit mir in den Morgen“ stach vor allem „Marmor, Stein und Eisen bricht“ hervor, bei dem das Publikum begeistert mitsang. Bei „I will survive“ begann gar ein Paar zu tanzen. Die Polka „Böhmischer Traum“ wurde gleich zweimal gespielt, da auch jene Besucher in den Genuss des Stückes kommen wollten, die später auf dem Dorfplatz eingetroffen waren. Als Zugabe wurde die „Abschiedspolka“ gespielt, die Robert Gsell selbst komponiert hatte. Wer weit genug vorne saß, konnte hören, wie er die Musiker aufforderte: „Gebt noch mal alles, was ihr könnt.“Aufgrund der sommerlichen Temperaturen bewiesen die Besucher „Sitzfleisch“, so dass die Musiker bis 22.20 Uhr spielten. Die stimmungsvolle Beleuchtung sorgte zu später Stunde für eine ganz besondere Atmosphäre.

Etwas schade war, dass aufgrund der Gespräche an den Tischen einiges unterging. So bekam nur ein Teil der Gäste mit, dass der Musikverein schon die Zugabe angekündigt und sich durch Aufstehen verabschiedet hatte. So kamen die letzten Forderungen einer Zugabe zu spät.