Hasel Rotorblätter sind in Wehr angekommen

Mit einigen Stunden Verspätung aufgrund des schlechten Wetters in Norddeutschland kamen die Rotorblätter für die Windräder auf dem Glaserkopf gestern in Wehr an.

Wehr/Hasel (ilz). Ob die Schwertransporte mit den Rotorblättern noch in der Nacht auf Freitag ankommen würden, war zunächst unsicher. Aufgrund der Unwetter in Norddeutchland und den damit verbundenen Verkehrsbehinderungen war der Konvoi in Verzug geraten – allerdings nur um einige Stunden.

Die Rotorblätter für die Windräder auf dem Glaserkopf trafen in den frühen Morgenstunden auf dem Umschlagplatz in der Industriestraße in Wehr ein.

Im Laufe des Freitagmorgens wurden die Rotorblätter dann mit Hilfe von zwei Kränen von den Transportern abgeladen.

Laut EnBW-Pressesprecher Ulrich Stark sollen die Blätter im Lauf der nächsten Woche mit dem Selbstfahrer zum Windpark transportiert werden. Die genauen Termine will der Energieversorger in den kommenden Tagen bekannt geben.