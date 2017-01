Das Leistungsniveau des Tischtennisclubs (TTC) Hasel zeigte sich einmal mehr bei der Vereins- und Dorfmeisterschaft, die an Dreikönig im Bürgerhaus ausgetragen wurde.

Hasel. Bei den Aktiven wurde mit Tim Trefzer einer der Favoriten Sieger, während beim Grümpelturnier Jürgen Weber in Abwesenheit von Vorjahressieger Peter Alexa die Nase vorne hatte.

Bei den Herren drangen die Favoriten in der Vorrunde ins Halbfinale vor. Etwas überraschend bereitete dabei Reservespieler Andreas Raimann dem Spitzenspieler Steffen Hübbers mit 3:2 das Aus. Im zweiten Halbfinale konnte Tim Trefzer mit dem selben Ergebnis den Nachwuchsspieler Manuel Raimann bezwingen.

Im Finale hatte Tim Trefzer wenig Mühe, mit einem 3:0 Andreas Raimann zu besiegen und so nach 2015 zum zweiten Mal den Vereinsmeistertitel zu gewinnen. Vorjahressieger Kai-Uwe Marx war schon im Viertelfinale ausgeschieden.

Im Nachwuchswettbewerb setzte sich bei den Schülern Jonathan Chipman vor Kevin Schick und Simon Girnus durch. Beim Grümpelturnier beteiligten sich im Einzel zwölf Hobbyspieler. Nach spannenden Spielen setzte sich im Finale Jürgen Weber mit 3:0 gegen Patrick Girnus durch. Im Halbfinale hatte Jürgen Weber gegen Manfred Sucker mit 3:0 die Oberhand behalten, und Patrick Girnus siegte gegen Sascha Vollmer mit dem selben Ergebnis.

Im Doppel ergaben sich die Halbfinal-Paarungen Manuel Raimann/Hannelore Raimann gegen Simon/Patrick Girnus (3:0) sowie Oliver Sucker /Manfred Sucker gegen Jürgen Weber/Eva Brombacher (3:1). Im Finale holten sich Oliver Sucker/Manfred Sucker mit einem 3:2-Sieg gegen Manuel/Hannelore Raimann den Titel.

Bei der Siegerehrung gab es Urkunden und Pokale, außerdem wurden unter allen Teilnehmern Preise verlost, so dass kein Spieler leer ausging.

Die Titelkämpfe leiteten zur Rückrunde über, in der die „Erste“ als Absteiger aus der Landesliga in der Bezirksliga alles daran setzen will, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen, während die Reserve den Durchmarsch in die Bezirksklasse schaffen will. Zufrieden ist man auch mit der Jugendmannschaft, die in der Landesliga einen vorderen Tabellenplatz belegt.