Hasel Wechsel in der Cliquenführung

Hasel (os). Die Höhli-Teufel Hasel gehen nach einem erfolgreichen Jahr 2016 zuversichtlich in die nächsten Monate. Das wurde bei der Generalversammlung am Samstagabend im „Hirschstüble“ deutlich. Dort vollzog sich ein Wechsel in der Cliquenführung: Nach 28 Jahren löste Sina Groß Markus Asal an der Vereinsspitze ab.

Rückblick

Nachdem Vorsitzender Markus Asal besonders Matthias Feucht als Vertreter der Gemeinde willkommen geheißen hatte, dankte er den Mitgliedern für ihren Einsatz im vergangenen Jahr.

Über die Fasnacht und die anderen Anlässe berichtete Schriftführerin Natalie Asal ausführlich. Sie erwähnte die 1. Mai- und die Vatertags-Schenke sowie die Beach-Party, aber auch den viertägigen Cliquen-Ausflug nach Mallorca. Sehr gut an kam der neue Fasnachtswagen, den die Höhli-Teufel bei verschiedenen Umzügen in der Region und natürlich auch beim eigenen Burefasnachtsumzug in Hasel mit dabei hatten. In Hasel wirkten die Höhli-Teufel beim Narrenbaum-Stellen, Hemdglunkiumzug, ­Tratschobe, Fasnachtsparty, Umzug, Kinderfasnacht und Heringessen mit, so die Schriftführerin.

Kassierer Reiner Geiger konnte einen guten Stand der Höhli-Teufel-Finanzen vorweisen.

Wahlen

Da Markus Asal sein Amt nach 28 Jahren als Vorsitzender abgeben wollte, galt es einen neuen Cliquenchef zu wählen. Sina Groß stand zur Wahl und wurde von den Mitgliedern einstimmig als neue Vorsitzende gewählt.

Schriftführerin Natalie Asal wurde einstimmig wiedergewählt, ebenso Lena Fruttiger als Beisitzerin. Neue Beisitzerin für Sina Groß wurde Carina Deiss. Kassenprüfer wurden Bernd Jost und Lisa Haberer.

Ehrungen

Lucas Geiger wurde für 22 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Reiner Geiger hielt anschließend eine Laudatio auf den scheidenden Cliquenchef Markus Asal. Geiger ließ dabei die letzten 30 Jahre Revue passieren, ehe er Markus Asal zum ersten Ehrenmitglied der Höhli-Teufel ernannte.

Ausblick

Die Höhli-Teufel werden am 1. Mai ab 10 Uhr ihre Maischenke am Dreschschopf in Hasel haben und mit Gegrilltem, Kaffee, Kuchen sowie Waffeln bewirten. Am 25. Mai ab 11 Uhr wirtet die Clique bei der Vatertagsschenke am Dreschschopf. Ein Highlight ist die Beachparty am Samstag, 10. Juni, ab 20 Uhr mit der mobilen Diskothek Supernova.

