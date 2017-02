Weiße Hemden und Ringelsocken prägten das Bild auf dem Rathausvorplatz am Donnerstagabend. Traditionsgemäß rissen die Narren am Schmutzige Dunschdig die Macht an sich.

Hausen (ilz). Bevor Mario Brugger, Oberzunftmeister der Narrenzunft Hausen (NZH), Bürgermeister Martin Bühler den Schlüssel zum Rathaus abluchsen konnte, stimmten die Narren vor dem Amtsgebäude den Hausener Narrenmarsch an. Anschließend nahm die Machtübernahme ihren Lauf. „Mir sind uffs Rathuus gstürmt und der Burgi isch net mol türmt“, freute sich Brugger. So konnte er von Bühler den Schlüssel einfordern, die Macht im Dorf übernehmen und den „Burgi“ für einige Tage in den Fasnachtsurlaub schicken. Denn ab jetzt gelten in Hausen die Narrengesetze, wie Brugger klarstellte. Es sei jedes Jahr das Gleiche, sagte Martin Bühler, nur sei es in diesem Jahr mit Blick auf das schöne Wetter ein bisschen besser. Den Schlüssel gab der Bürgermeister vergleichsweise anstandslos heraus. Schließlich sei er der NZH dankbar. Durch die Narren sei nun unzweifelhaft geklärt, wo sich die Hausener Ortsmitte befindet, nämlich da, wo der Narrenbaum steht. „Schnapp dir de Schlüssel und zieh ab“, sagte der Bürgermeister augenzwinkernd in Richtung Brugger, was dieser sich nicht zwei Mal sagen ließ.

Anschließend brachten sich die Narren für den Umzug zur Festhalle in Stellung. Zuvor aber wurde der Öffentlichkeit die diesjährige Zunftlaterne präsentiert. Traditionsgemäß parodieren die Narren in den Darstellungen auf der Laterne Ereignisse, die das Dorf im vergangenen Jahr bewegt haben. Hausens Kulturbeauftragte Ricarda Beilharz ist in diesem Jahr auf der einen Seite der Laterne verewigt, während es auf der anderen Seite heißt: „Lärmschutz nur für d´ Husemer Kicker.“ Während erneut die Melodie des Hausener Narrenmarschs ertönte, setzte sich der Umzug Richtung Festhalle in Bewegung, wo die Narren den Beginn ihrer „Regierung“ feierten.