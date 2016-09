Ausgesprochen positiv steht die Hausener SPD den Plänen zur Neugestaltung des Sanierungsgebietes zwischen Zweierweg, Teich-, Hebel- und Bündtenfeldstraße gegenüber, die immer mehr an Kontur gewinnen.

Hausen. Das machten die Genossen bei ihrer Mitgliederversammlung in dieser Woche deutlich. Anders als bisher, könnten sich die Genossen offenbar auch mit einem Umzug der Verwaltung in das historische Schulgebäude anfreunden, signalisierte Ortsvereinsvorsitzender Harald Wetzel; von Bürgermeister Martin Bühler wird diese Idee länger schon beworben.

Ein gewichtiges Argument für den Umzug der Verwaltung ins alte Schulgebäude sind die Finanzen, erklärte der Ortsvereinsvorsitzende: Die Gemeinde wurde mit ihrem Sanierungsgebiet ins Landessanierungsprogramm aufgenommen und kann bei entsprechenden Maßnahmen daher auf üppige Zuschüsse zählen – etwa wenn es um den Umbau des alten Schulgebäudes zum neuen Rathaus geht. Auch die fällige energetische Ertüchtigung, die Erweiterung und der barrierefreie Umbau des bisherigen Rathauses würden einen „ordentlichen Batzen“ kosten, flankierte Gemeinderat Bernhard Greiner - müssten allerdings ohne Zuschuss gestemmt werden. Würde das aktuelle Rathaus frei werden, könnte die Gemeinde es veräußern. Das letzte Wort in Sachen Umzug der Verwaltung sei allerdings noch nicht gesprochen, mahnte Friedrich Jäkel zur Zurückhaltung.

Damit das alte Schulgebäude überhaupt für die Verwaltung frei würde, ist eine groß angelegte Rochade in Sachen Gebäudenutzung nötig. Erster Schritt werde auf jeden Fall die Erweiterung des Kindergartengebäudes sein, erklärte Wetzel, damit die seit einigen Jahren provisorisch in der ehemaligen Hauptschule angesiedelte U3-Gruppe (und womöglich eine zusätzliche Kleinkindgruppe) dort ebenfalls Platz findet. Regelrecht „niedergeschmettert“ allerdings zeigte Wetzel sich von den ersten Kostenschätzungen für diesen Umbau, die den Gemeinderäten in dieser Woche nichtöffentlich erstmals vorgestellt wurden. Durch den Umzug der Kleinkinder wäre die ehemalige Hauptschule für die derzeit im Altbau unterrichteten Grundschüler frei; der Altbau wiederum stünde dann eben für eine andere Nutzung zur Verfügung.

Zentraler Akteur in den aktuellen Plänen ist das institutionell dem Landkreis zugehörige Markus-Pflüger-Heim, das in Hausen einen seiner drei künftigen Standorte einrichten und dafür neu bauen will. Neben Wohnplätzen für die betreuten Menschen will das Pflegeheim unter Umständen auch seine Hauptverwaltung im Hebeldorf installieren, berichtete Wetzel. Die Genossen waren sich einig, dass das Markus-Pflüger-Heim ein verlässlicher und potenter Partner wäre, um das zentral gelegene Areal zeitnah zu entwickeln. Alleine könne die Gemeinde diese Aufgabe nicht stemmen; da also ein Investor auf jeden Fall benötigt werde, sei das Markus-Pflüger-Heim mit seinem öffentlichen Auftrag gegenüber einem privaten, rein auf Vermarktung und Gewinn ausgerichteten Investor als Partner ausgesprochen attraktiv, so die Argumentation. „Wir haben die Chance, dass an dieser zentralen Stelle im Dorf etwas entsteht, von dem die ganze Gemeinde profitiert“, zeigte sich Hermann Lederer überzeugt.

Weitere Informationen: Bürgerinformation zum „Entwicklungskonzept Hausen 2030“: Mittwoch, 21. September, 19.30 Uhr, Festhalle .