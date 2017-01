Die Filiale der VR-Bank Schopfheim-Maulburg in Hausen schließt zum 30. März. Dies teilt die Bank ihren Kunden in einem Schreiben mit.

Hausen (ilz). Der Grund dafür sei, dass sich das Kundenverhalten in der Vergangenheit massiv verändert habe, sagt Vorstandsvorsitzender Bernhard Schlageter. Immer weniger Kunden nutzten den Beratungsservice in der Hausener Filiale, Bankgeschäfte würden vermehrt online abgewickelt.

Für eine spezialisierte Beratung etwa in Sachen Wohnbaufinanzierung wenden sich die Kunden laut Schlageter bereits jetzt vermehrt an die größeren Filialen in Zell oder Schopfheim. Dies hänge auch damit zusammen, dass die Filiale in Hausen nur an zwei Tagen der Woche geöffnet ist. Die VR-Bank wird ihre Hausener Kunden in den kommenden Wochen darüber informieren, an wen sie sich ab April für Beratungsgespräche wenden können.

Bisher waren in der Zweigstelle in der Bergwerkstraße eine Servicekraft und ein Berater tätig. Diese werden ab April in anderen Filialen eingesetzt, teilt Schlageter mit. „Kein Mitarbeiter wird aufgrund der Maßnahme seine Arbeitsstelle verlieren“, betont der Vorstandsvorsitzende.

Man sei durch die Schließung viel mehr in der Lage, Personal an den Standorten einzusetzen, die gut frequentiert sind.

Trotz der Schließung haben die Hausener Kunden der VR-Bank weiterhin die Möglichkeit, am Automat Geld abzuheben oder Kontoauszüge zu drucken. Die Filiale in Hausen wird damit zu einer SB-Stelle umgewandelt, ähnlich wie in Adelhausen oder Gersbach.