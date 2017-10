Hausen im Wiesental Auf „Erntedank-Entdeckerreise“

Die evangelische Kirche in Hausen war zum Erntedankgottesdienst voll besetzt.

Hausen (kb). Es musste sogar zusammengerückt werden wie an Weihnachten. Die Kinder des Möhrenkindergartens, die vor dem Altar aus voller Kehle stolz ihr Bewegungslied „Einfach spitze“ schmetterten, eröffneten den Gottesdienst.

Aber auch das Singen von Kirchenliedern kam selbstverständlich nicht zu kurz. Begleitet wurden die Gemeindemitglieder gekonnt von Organist Mathias Heftrich.

Pfarrerin Martina Weber-Ernst verstand es, für Jung und Alt den Sinn von Erntedank zu hinterfragen und auf eine „Erntedank-Entdeckerreise“ in der Kirche zu gehen. Die hübsch arrangierten Lebensmittel und Feldfrüchte zu beiden Seiten des Altars waren ein echter Hingucker.

Die Kinder des Möhrenkindergartens rezitierten ein Gedicht von der „Pusteblume“ und Pfarrerin Weber-Ernst fesselte mit der Geschichte „Was Nele auf ihrem Spaziergang erlebt“: Von ihrem hektischen Vater lässt sich das kleine Mädchen nicht stören, als es an einer Mauerritze eine Pusteblume entdeckt und die Schirmchen davon bläst. Es sei ein guter Brauch, so die Geistliche, stehen zu bleiben, zur Ruhe zu kommen und öfter einen „Staunenspaziergang“ einzulegen. Denn „Gott ruhte am siebten Tag“ wie es in der Epistel in einer kindgerechten Übertragung hieß.

Die musikalische Gestaltung übernahm der evangelische Singkreis Hausen unter der Leitung von Mathias Heftrich mit dem „Psalm 139“ und den Chorsätzen „Alle Dinge dieser Welt“ und „Groß ist der Herr.“

Brot und Trauben wurden als Agapemahl vom Konfi­team in den Bankreihen ausgeteilt.

Anschließend wurde zum Suppenessen im Gemeindehaus eingeladen, zubereitet von den Eltern der Konfirmanden. Der Andrang war so groß, dass die Suppentöpfe bereits nach einer halben Stunde leer waren. Der Erlös kommt den Konfirmanden zugute, die von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Oktober, am „youVent“ in Bretten teilnehmen. Kinder konnten noch „Dankepusteblumen“ beschriften, was ihnen sichtlich Spaß machte. Die reichlichen Erntedankgaben wurden an die Schopfheimer Tafel weitergeleitet.