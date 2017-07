Hausen im Wiesental Auf sozialem Gebiet stets stark engagiert

Hausen (gd). Am heutigen Mittwoch kann der durch seine Tätigkeit bei der Arbeiterwohlfahrt weithin bekannte Friedrich Jäkel seinen 70. Geburtstag feiern.

Geboren wurde der Jubilar in Oberrot bei Backnang. Nach der Grundschule in Oberrot absolvierte er die Realschule in Backnang. Es folgte eine Lehre als Werkzeugmacher. Nach 18 Monaten Militärdienst arbeitete er wieder in seinem Beruf, wurde Abteilungsleiter und Betriebsratsvorsitzender.

Dann lockte Jäkel die Ferne. Sein Traumland war Aus-tralien. Er machte sich mit seinem VW-Bus auf den Weg in den Osten, kam über die Türkei, den Iran und Afghanistan nach Indien und Nepal, verkaufte schließlich sein Auto, hielt sich über ein Jahr in Kabul auf und landete schließlich in Australien.

Zurückgekehrt nach Deutschland, arbeitete er bei Durlum in Schopfheim, bei Pleuco in Zell, wurde Werkstoffprüfer und war ein Jahr bei der Lörracher Firma Raymond beschäftigt. In Konstanz legte er die Meisterprüfung als Werkzeugmacher ab.

Seit 1981 ist Jäkel mit seiner ebenfalls aus Württemberg stammenden Frau Rosemarie verheiratet, die als Rektorin an der Grundschule Wiechs tätig ist. Drei Kinder wurden dem Paar geschenkt, inzwischen ist ein einjähriger Enkel hinzu gekommen. Fast zwei Jahre lang nutzte der Jubilar die Möglichkeit des Vaterschaftsurlaubs und betätigte sich gern als Hausmann.

Seine letzte berufliche, elf Jahre währende Tätigkeit war bei der Lörracher Brauerei Lasser, wo er Betriebsrat war. Vor fünf Jahren trat Friedrich Jäkel in den Ruhestand.

Der Jubilar hat sich auf sozialem Gebiet stets stark engagiert, ist seit über 25 Jahren aktiv bei der AWO, dort auch im Kreisvorstand. Bei der Hausener SPD diente er als Rechner und gehört aktuell schon zum zweiten Mal dem Gemeinderat im Hebeldorf an. Bei mehreren Vereinen ist er Passiv- und auch zum Teil Ehrenmitglied, so beim Turnverein, bei der Hebelmusik, dem Nabu und im Kleintierzuchtverein.

Er arbeitet gern im Garten, wo er auch mehrere Hühner hält, aber ganz besonders schafft er an seinem Anwesen, wo es immer wieder handwerkliche Arbeiten zu erledigen gibt. Das Ehepaar Jäkel reist auch gerne.