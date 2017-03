Hausen im Wiesental Auftrag für Becken vergeben

Hausen (jab). Regenüberlaufbecken, die Zweite: Nachdem die Arbeiten am großen Regenklärbecken in der Krummatt in den letzten Zügen liegen, fällt nun der Startschuss für das zweite, mit 150 Kubikmeter bedeutend kleinere in der Baldersau. Einstimmig vergab der Gemeinderat die Baumeisterarbeiten mit einem Volumen von 1,145 Millionen Euro an eine Utzenfelder Firma. Diese hatte auf die Ausschreibung durch die Planungsgruppe Leppert hin das günstigere der beiden eingegangenen Angebote vorgelegt. Die Kostenprognose aus dem Jahr 2014 hatte bei einer Million Euro gelegen; die Kostenschätzung unmittelbar vor der Ausschreibung bei 1,134 Millionen Euro; das nun bestätigte Auftragsvolumen liegt zwischen den beiden Beträgen. „Leider kosten beide Überlaufbecken zusammen etwa 250 000 Euro mehr als veranschlagt“, sagte Bürgermeister Martin Bühler und führte als Erklärung die getrennten Ausschreibungen und die zwischenzeitlich gestiegenen Baukosten ins Feld.