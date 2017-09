Hausen im Wiesental Auto herrenlos, LED kaputt

Hausen (jab). Auf einige Missstände im Dorf machten die Räte die Verwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung aufmerksam. In der Nähe des Tennisplatzes stehe ein herrenloses Auto, merkte Bernhard Greiner (SPD) an. Das Auto stehe dort schon über ein Jahr – „und es gehört da nicht hin“, so Greiner.

Zwei der frisch installierten LED-Lampen im Dorf funktionieren nicht richtig, notierte Harald Wetzel (SPD), und bat die Verwaltung darum, die Garantie geltend zu machen.