Es geht aufwärts im Tennisclub Hausen. Die Mitgliederzahlen steigen, finanziell steht der Verein mehr als gut da. Und die Jugend ließ sich im zurückliegenden Vereinsjahr vermehrt dafür begeistern, auf rotem Sand hinter dem gelben Ball herzujagen.

Hausen (hjh). Erika Held, die Vorsitzende des Tennisclubs, der nach eigenem Bekunden „über eine der schönsten Anlagen in der ganzen Region verfügt“, zog bei der Jahreshauptversammlung am Freitag im „fast schuldenfreien Clubheim“ mehr als zufrieden Bilanz.

Rückblick

Bestätigt wurde sie nicht zuletzt durch Kassenwart Carsten Dolzer, der nach einem „auf der Ausgabenseite eher ruhigem Jahr“ unterstrich: „Wir konnten unsere Rücklagen aufstocken und sind für den Fall gewappnet, dass uns etwas um die Ohren fliegen sollte.“

147 Mitglieder, darunter 35 Jugendliche unter 18 Jahren zählt der Club, der im vergangenen Jahr seinen 40. Geburtstag feierte. Die Berichte des Vorstands wertete Harald Klemm als Stellvertreter des Bürgermeisters als „ebenso interessant wie positiv“. Dem Team um Erika Held bescheinigte Klemm „eine tolle Arbeit“, für die er nur danken könne.

Dennoch äußerte sich die Vorsitzende auch kritisch: „Einige Veranstaltungen mussten mangels Interesse abgesagt werden“, klagte sie unter anderem über das nachlassende Engagement in den Reihen der Mitglieder, die 2016 zwar 250 Arbeitsstunden leisteten, damit aber noch immer weit unter den Erwartungen des Vorstands blieben, an denen das Gros der Arbeit hängen geblieben sei, was auch Vorstands-Vize und Sportwart Bernd Seipolt und Beisitzer Enrico Tech bestätigten.

Ausblick

Nach der Fasnacht werden auf der Anlage Bäume gefällt, damit künftig auf allen Plätzen wieder uneingeschränkt gespielt werden kann. Am 18. und 25. März warten auf die Mitglieder die ersten Arbeitseinsätze zur Vorbereitung der Saison, die am 23. April ab 11 Uhr mit einem Hock offiziell eröffnet wird. Die Medenrunde beginnt am 7. Mai und zum „Tour 3“-Turnier, das in den zurückliegenden Jahren „wie in den übrigen Vereinen rundum auch“ unter chronischem Teilnehmerschwund litt, soll vom 28. bis 30. Juli unter anderen Bedingungen ein neuer Anlauf genommen werden.

Erneut auf dem Zettel hat Jugendwart Patrick Hager die Tennis-Camps. Weitergeführt werde die Kooperation zwischen Schule und Verein. Und auch am Kinderferienprogramm hält der Tennisclub fest, nachdem diese Art der Werbung dem Verein im vergangenen Jahr neun Kinder sowie dazu auch noch zwei Mütter bescherte.

Das Angebot für Flüchtlingskinder zur Teilnahme am Montagstraining dagegen hat der Club nicht mehr im Programm. „Das kann man vergessen“, sagte Erika Held und ließ offen, warum. Ihr Verein und vor allem einige engagierte Mitglieder hätten sich bemüht, aber ohne den erhofften Erfolg, betonte die Vorsitzende.

Blieben noch ein paar Anmerkungen zum Sport. Die Spieler im Hebeldorf, die in vielen Fällen in SGs gemeinsam mit anderen Vereinen auf Punktejagd gehen, hielten überwiegend den olympischen Gedanken hoch und hatten in erster Linie Spaß. Die Herren 30 und die Herren 60 schrammten knapp an einem möglichen Aufstieg vorbei, und die Damen der SG mit Langenau sowie die Damen 30 hielten sich bei ihren Rundenspielen im Mittelfeld und damit „den Umständen entsprechend gut“, sagte der Sportwart, der auch in den kommenden zwei Jahren wieder als Sportwart und als zweiter Vorsitzender im Vorstandsteam vertreten sein wird.

Wahlen

Gewählt wurden für weitere zwei Jahre Bernd Seipolt (zweiter Vorsitzender und Sportwart), Kassenwart Carsten Dolzer sowie der Beisitzer Enrico Tech. Ausgeschieden ist Schriftführerin Beate Lang, die nun von Tobias Antonicelli ersetzt wird.

Ehrungen

Erika Held holte bei der Versammlung am Freitag zwei Ehrungen nach, die im vergangenen Jahr wegen Urlaubs nicht durchgeführt werden konnten: Anita und Bernd Seipolt sind seit 25 Jahren Mitglieder im Tennisclub des Hebeldorfs und durften sich nun nachträglich über die Auszeichnung durch die TC-Vorsitzende freuen.