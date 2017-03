Hausen im Wiesental Chancen zeigen und Ängste nehmen

Von Ingmar Lorenz

Es regt sich Widerstand gegen den Widerstand: Ein loser Zusammenschluss von Hausener Bürgern setzt sich für die umstrittene Ansiedlung der Markus-Pflüger-Zentren im Dorf ein.

Hausen. „Wir sind hier, weil wir uns um die Zukunft von Hausen sorgen“, sagt Ricarda Beilharz. Mit zehn anderen Frauen und Männern sitzt sie am Donnerstagabend im AWO-Stüble, darunter Hermann Lederer, Fiedrich Jäckel und Hansjörg Straub. Sie alle haben ein gemeinsames Anliegen: Sie unterstützen die geplante Ansiedlung der Markus-Pflüger-Zentren (MPZ) im Hebeldorf.

Diese steht durch den Bürgerentscheid am 21. Mai, den die Bürgerinitiative „Neue Ortsmitte“ erwirkt hat, auf der Kippe (wir berichteten). „Wir möchten die Menschen über die Chancen einer Ansiedlung der MPZ im Hebeldorf informieren und auch darüber, welche Konsequenzen es nach sich ziehen würde, wenn diese Ansiedlung durch den Bürgerentscheid verhindert würde“, erklärt Lederer. In diesem Fall nämlich seien Verhandlungen in der derzeitigen Form mit den Markus-Pflüger-Zentren für mindestens drei Jahre unmöglich.

Die Ablehnung bedeute die Verhinderung einer stationären Pflegeeinrichtung in Hausen, von der die Bewohner des Hebeldorfes unmittelbar profitieren würden. Schließlich seien in der derzeitigen Planung 15 Plätze für Hausener Bürger vorgesehen. Das Argument, dass es sich dabei um zu wenige Plätze handelt, will Harald Wetzel mit Blick auf die Zahlen nicht gelten lassen: „Wir haben rund 200 000 Bewohner im Kreis, denen 45 Plätze zur Verfügung stehen. In Hausen bekommen etwa 2000 Einwohner 15 Plätze.“ Diese Quote sei mehr als beachtlich. Hinzu komme die Möglichkeit einer Tagespflege. Für viele Familien in Hausen bedeute das, dass ihre pflegebedürftigen Angehörigen in unmittelbarer Nähe versorgt werden könnten. „Wir können uns nicht vorstellen, dass dem irgendjemand ablehnend gegenübersteht“, sagt Lederer.

Ein „Ja“ zum Bürgerentscheid und damit gegen die Ansiedlung der MPZ ziehe zudem weitreichendere Konsequenzen nach sich: Das gesamte Entwicklungskonzept des Hebeldorfs würde in diesem Fall in Frage gestellt. Denn hinsichtlich der einzelnen Projekte sei ein Ineinandergreifen geplant, erklärt Lederer, der nicht zuletzt auch auf die Gefahr hinweist, dass Fördergelder verloren gehen könnten.

Aus Sicht der elf Männer und Frauen, die sich im AWO-Stüble zusammengefunden haben, ist die Ansiedlung der MPZ daher eine Chance für Hausen. Es entstünden viele neue Arbeitsplätze im Hebeldorf, und das geplante Tagescafé habe das Potential, zu einer Begegnugsstätte für die gesamte Bevölkerung zu werden.

Hinsichtlich der ablehnenden Haltung vieler Bürger gegenüber dem Projekt, die sich durch die Unterschriftensammlung der BI gezeigt hat, habe man den Eindruck, dass es weniger um eine fehlende Beteiligung, als um die Ansiedlung der Pflegeeinrichtung selbst geht. Diese Ablehnung beruhe teils auf „diffusen Ängsten“, die der neue Zusammenschluss den Hausenern zukünftig mit „Hintergrund- und Sachinformation“ nehmen möchte. Unter anderem wird dazu nach Ostern eine große Infoveranstaltung stattfinden, zu der Experten eingeladen und bei der die Fakten sachlich diskutiert werden sollen.

Eine Bürgerinitiative zu gründen und ebenfalls Unterschriften zu sammeln, sei dagegen nicht geplant. Der Dialog sei entscheidend, sagt Ricarda Beilharz. Der drohenden Spaltung der Bevölkerung im Hebeldorf müsse man dadurch entgegentreten.