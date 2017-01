Hausen (jab). Geht es nach der Gemeinde Hausen, wird die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Zell in Sachen Kleinkindbetreuung auch künftig fortgeführt – allerdings unter geänderten Vorzeichen.

Wie bisher sollen vier Plätze in der Hausener Krippe für Zeller Knirpse reserviert bleiben. Während sich Zell bislang aber nur an den laufenden Betriebskosten beteiligt und einen Teil für die Einrichtung des Krippen-Provisoriums in der ehemaligen Hauptschule bezahlt hat, sollen sich die Nachbarn künftig an den Investitionskosten (Abschreibung und Verzinsung) für die anstehende Kindergartenerweiterung im Hebeldorf beteiligen.

Um die neue Regelung aufzugleisen, soll die seit 2013 laufende interkommunale Zusammenarbeit auf einstimmigen Gemeinderatsbeschluss hin fristgerecht auf Ende April 2018 gekündigt werden.

Nun liegt der Ball wieder in Zell. Die Schwanenstadt plant aktuell eine eigene Krippe, würde jedoch auch die vier Plätze in Hausen gerne behalten, teilte die Stadt Anfang Januar mit. Allerdings heißt es in dem betreffenden Schreiben auch, dass man sich an der geplanten Kindergartenerweiterung in Hausen nicht beteiligen und keine zusätzlichen Plätze einrichten will.

Das Projekt Kindergartenerweiterung befindet sich noch im Planungsstadium: Derzeit erarbeitet ein Architektenbüro die Entwürfe. Bereits jetzt ist klar, dass die Kindergartenerweiterung in Hausen deutlich mehr als die 1,8 Millionen Euro kosten wird, die noch im Dezember im Rahmen der Haushaltsberatungen im Raum standen.

Die Verwaltung rechne aktuell mit einem Mehr von 900 000 Euro und habe daher 2,7 Millionen im Haushalt eingestellt, wie Bürgermeister Martin Bühler berichtete. Hatte die Gemeinde bislang gehofft, die Erweiterung allein über Zuschüsse und den Verkauf des Autokabel-Areals stemmen zu können, ist nun ein Darlehen von 300 000 geplant. Daneben hofft die Gemeinde Zuschüsse für das Projekt in Höhe von 2,3 Millionen Euro.