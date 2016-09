Hausen. Der Kleintierzuchtverein C 517 Hausen veranstaltet kommenden Samstag und Sonntag den ersten Möhrencup. Dabei handelt es sich um eine Vergleichs-Jungtierschau der Vereine C 517 Hausen, C 49 Fahrnau, C 220 Zell und C 260 Schönau. Die Ausstellung ist am Samstag, 10. September, ab 14 Uhr, und am Sonntag, 11. September, ab 10.30 Uhr geöffnet.