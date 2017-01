Geschlossen verabschiedete der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt für 2017.

Hausen (jab). Das Zahlenwerk war von Gemeindekämmerer Jörg Jost in seinen Details im Dezember bereits vorgestellt worden (wir berichteten). Gegenüber den damals präsentierten Zahlen habe es einige Änderungen gegeben, fasste Bürgermeister Martin Bühler zusammen: Am schwersten wiegt die Erhöhung der für die Kindergartenerweiterung geplanten Kosten von 1,8 auf 2,7 Millionen Euro.

Der aktuelle Haushalt sei „solide“ aufgebaut, erklärte Harald Klemm (Freie Wähler) in der Aussprache. Grundsätzlich jedoch befinde sich die Gemeinde „finanziell am Rand“ und müsse aufpassen, dass ihr die Schulden nicht über den Kopf wachsen angesichts der großen Investitionen, die für die kommenden Jahre geplant seien. Hier unternehme man den „Versuch, einer maßvollen inneren Entwicklung.“ Das erste Teilziel, das Autokabel-Areal als Erweiterungsfläche verfügbar zu machen, sei erreicht.

Die Finanzierung des Kindergartens sei sicher noch nicht ganz über die Bühne, zumal ein großer Teil (2,3 Millionen) über Zuschüsse laufen soll. „Ob die immer so kommen, müssen wir sehen“, räumte Klemm ein. Grundsätzlich jedoch sei die geplante Erweiterung des Betreuungsangebotes sehr positiv und werde auch gut angenommen.

Auch die mittelfristige Finanzplanung sei solide. Sie enthalte etliche weitere große Projekte und große finanzielle Herausforderungen. Hier werde man Schritt für Schritt vorgehen und stets ein wachsames Auge auf die Finanzen haben. Aus Bürger- und Betriebsperspektive zeigte Klemm sich erfreut, dass die Gemeinde trotz der weniger rosigen Finanzen auf Anregung des Gemeinderats in diesem Jahr auf die angepeilte Erhöhung von Gewerbesteuer und Gebühren verzichtet habe. In den kommenden Jahren jedoch werde man die Wasser-, Abwasser und Kindergartengebühren erhöhen müssen.

Mit dem Baugebiet Gern-Dellen II, Sportplatz und Regenüberlaufbecken Krummatt wurden 2016 einige wichtige Projekte abgeschlossen.

In der mittelfristigen Finanzplanung sei der Fahrplan zwar abgesteckt, trotzdem müsse in einigen grundsätzlichen Dingen noch diskutiert werden, so Harald Wetzel (SPD) mit Blick auf die geplanten Investitionen rund um die neue Ortsmitte. Ein wichtiger Faktor dabei sei die Bürgerinitiative, die durch einen Bürgerentscheid möglicherweise eine „grundlegend veränderte Situation“ herbeiführen werde.

Die für 2017 geplante Kindergartenerweiterung und der Verkauf des Autokabel-Areals an das Markus-Pflüger-Heim „steht und fällt mit dem Bürgerentscheid“, sagte Wetzel.