Hausen im Wiesental Dieter Weniger leitet Verein

Der vor 55 Jahren gegründete Kleintierzuchtverein C 517 Hausen, der ein halbes Jahrhundert zum KZV C 49 Fahrnau gehörte, hat im eigenen Vereinsheim seine Generalversammlung abgehalten.

Hausen (gd). Der bisher kommissarisch gewählte Vorsitzende Dieter Weniger konnte neben den Mitgliedern auch Bürgermeister Martin Bühler begrüßen.

Zunächst gedachte man der vier im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder. Den Jahresberichten von Dieter Weniger und Schriftführer Claudio Nagel war zu entnehmen, dass der Verein bei mehreren Schauen recht gut abgeschnitten hat. Beim erstmals durchgeführten Möhrencup, an dem sich die Vereine aus Hausen, Fahrnau, Zell und Schönau beteiligten, holte sich Hausen den zweiten Platz. An der Lokalschau stellte der Hausener Verein 105 Tiere mit guten Ergebnissen aus, während an der Clubschau Jürgen Greiner den zweiten Platz mit seinen Blauen Wiener-Kaninchen errreichte. An der Kreisschau in Weil am Rhein wurde Nick Greiner Kreisjugendmeister mit seinen Blauen Wienern. Dieter, Gerhard und Fabian Weniger, Marcus Hug und Sarah Nagel belegten mit ihren Tieren ebenfalls erste Plätze. Nicht nur an der Landessschau in Offenburg glänzten Nick Greiner und Gerhard Weniger mit vorderen Plätzen, sondern sogar in Erfurt an der Bundesrammler-Schau konnten sich Jürgen und Nick Greiner mit ihren Tieren sehen lassen.

Die Kassenführung von Iris Weißenberger-Weniger wurde von Kassenprüfer Patrick Wagner als einwandfrei bezeichnet. Zuchtbuchführerin Sarah Nagel und Tätowiermeister Marcus Hug berichteten ebenso wie Jugendwart Fabian Weniger kurz und bündig über ihre Tätigkeiten.

Bürgermeister Martin Bühler übernahm nach der Entlastung des Vorstands die Wahlleitung.

Mit der Wahl wurde der bisher kommissarisch gewählte erste Vorsitzende Dieter Weniger nun endgültig für zwei Jahre offiziell zum ersten Vorsitzenden gewählt. Weitere Wahlergebnisse waren: erste Kassiererin Iris Weißenberger-Weniger, erster Schriftführer Claudio Nagel, Zuchtbuchführerin Sarah Nagel, Tätowiermeister Marcus Hug, der auch Aktivbeisitzer ist, erster Platzwart Jürgen Greiner, Passivbeisitzer Uli Grether und neuer Kassenprüfer Erwin Schwald neben Patrick Wagner.

Unter dem Punkt „Wünsche und Verschiedenes“ wurde die Notwendigkeit von Reparaturen und Renovationen am Vereinsheim angesprochen, die nach so langer Zeit angefallen sind.

Bürgermeister Martin Bühler ließ sich von der Dringlichkeit überzeugen und sagte Unterstützung zu.