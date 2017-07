Hausen im Wiesental „Ein Land im Umbruch“

Hausen (kb). Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in das von Bürgerkriegen bedrohte Land am Mittelmeer, das auch durch Attentate ungewollt in den Blickpunkt gerät, den Libanon. Johanna und Klaus Schubring hatten das Land in zwei Wochen mit Reiseführern und vor allem ihrer Tochter Kerstin, die seit zehn Jahren zuerst Syrien und danach den Libanon lieb gewonnen hat, von Nord nach Süd durchstreift und sich Einblicke in Land, Menschen und in die lange Kulturgeschichte verschafft. Darüber berichteten sie beim Frauentreff im evangelischen Gemeindehaus.

Der Historiker Klaus Schubring gab zu, besorgt hingefahren zu sein; die größte Angst habe jedoch der unglaubliche, fast chaotische Verkehr verursacht. „Wir haben Blut und Wasser geschwitzt“, gestand das Ehepaar.

Mit beeindruckenden Bildern wurde die Schönheit und die Geschichte des Landes vermittelt, die geprägt ist von Phöniziern, Römern und Kreuzfahrern. Ziel des Hausener Ehepaars war das riesige Ausgrabungsareal von Baalbek auf der Beka-Ebene, einst eine Stätte zur Verehrung des Gottes Baal mit dem größten Tempel des römischen Reiches. Die Geschichte von Byblos reiche bis ins fünfte Jahrtausend zurück; die Johanneskathedrale werde von den Maroniten unterhalten, der größten christlichen Gruppe im Libanon, so Schubring. Den syrischen Einfluss spüre man in Tripolis mit seinen berühmten Seifensiedereien, den farbenprächtigen Souks und den von Waren überquellenden Basaren. Die Stadt Sidon fasziniere mit der Burg vor der Küste aus der Zeit der Kreuzfahrer.

„Das Land ist im Umbruch und in der Entwicklung“, urteilte Klaus Schubring und zeigte dies am Beispiel der Hauptstadt Beirut: Neben schönen Stadtteilen mit schmucken Villen sind die Spuren von Zerstörungen unübersehbar. Die meisten Bürgermilizen seien entwaffnet, schwierig aber gestalte sich das Auskommen mit der Hisbollah. Ein Bauboom durchziehe die Stadt, wobei inzwischen Wohnungen mit 220 Quadratmetern Standard seien. Die von Präsident Harari, der einem Attentat zum Opfer fiel, gestiftete Moschee sei zu einem Mittelpunkt geworden.

In den Libanon mit seinen sechs Millionen Einwohnern sind zwei Millionen Menschen aus dem umkämpften Syrien geflohen und leben dort in Zeltlagern. Da Kerstin Schubring für die Organisation „Triumphant Mercy Lebanon“ als Lehrerin für Flüchtlingskinder tätig ist, waren Kontakte zu den Jungen und Mädchen möglich. Der Unterricht der Kinder erfolgt sitzend auf dem Boden und wird in Arabisch gehalten, um eine Rückkehr ins Heimatland zu erleichtern. Die aus Deutschland mitgebrachten Arbeitsmaterialien wurden von den Kindern begeistert bearbeitet. Dabei wurden schöne Bilder und Basteleien hergestellt.

Den interessanten Reisebericht mit Schilderungen zur politischen Lage, den menschlichen Begegnungen, den Spuren aus der Antike, den sehenswerten christlichen Kirchen und islamischen Moscheen, die dominieren, und den Ausblick auf die Zukunft des Landes rundeten Johanna und Klaus Schubring mit dem Wahrzeichen von Beirut und der Küstenpromenade, der Traubengrotte, ab.