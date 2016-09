Seit drei Jahren ist Elke Seger vom Turnverein federführend für das von den Vereinen organisierte Kinderferienprogramm zuständig. Sie hatte auch 2016 den Abschluss-Event an den Angelsportverein übertragen. Hausen (os). Der ASV sei, so sagte Vorsitzender Heiko Maier, bewusst deshalb wieder zum Ausrichter erkoren worden, weil die ASV-ler seit fast einem Jahrzehnt ein wunderschönes Domizil am Ende des Gewerbegebiets an der Wiese haben und dort schon seit Jahren für einen gelungenen Abschluss des Ferienspaß-Programms im Dorf verantwortlich zeichnen. 20 Kinder dabei So fanden sich am Samstagnachmittag rund 20 Kinder, einige in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern, beim ASV ein. SPD-Mann Harald Wetzel und Heiko Maier hießen die muntere Truppe willkommen, sagten, dass sich die SPD mit Spielen um kurzweilige Aktivitäten kümmern wolle, derweil die Angler den Ferienspaß-Kindern die Fischerei und die Hege und Pflege des Fischbestands in der Wiese näher bringen wollten. So instruiert, führte ASV-Vorsitzender Heiko Meier die Kinder erst einmal anhand von Attrappen von Forellen ins Hobby Angeln ein. Man pflege das so genannte „Fliegenfischen“, locke die Bach- und Regenbogenforellen, Elritzen, Weißfische und Koppen also nicht mit lebendem Getier, sondern mit nachgebauten Ködern an, erläuterte der ASV-Mann. Außerdem schreibe man den Gewässerschutz groß und pflege das Wiese-Ufer sowie den Bestand an Fischen. Heiko Meier beantwortete kurzweilig auch Fragen zu den in und am Wasser vorkommenden Tieren und Pflanzen und freute sich darüber, dass die Kinder Interesse zeigten. Mit ins Boot geholt hatten sich die Angler für ihren Beitrag zum Ferienspaß den örtlichen Mikroskopier-Fachmann Bernd Sontopski. Er untersuchte später mit den Kindern die Kleinlebenwesen, die die Kinder im Flusslauf der Wiese gefunden hatten. Bachflohkrebse, Steinmückenlarven, verschiedene Schneckenarten und Köcherfliegen-Larven fanden die Kinder und bekamen sie in deutlich vergrößerter Form gezeigt. Diese kleinen Lebewesen, so erfuhren die Kinder, zeigen an, dass das Wiese-Wasser sauber ist. Denn sie können nur in sauberem Flusswasser leben, in schmutzigem würden sie zugrunde gehen, sagten Bernd Sontopski und Heiko Maier. Würmer als Köder Geangelt wurde auch noch an diesem schönen Sommersamstag. Allerdings aus Sicherheitsgründen nicht mit Kunstködern, also den „Fliegen“, sondern mit Würmern. Beim Werfen im Stile des Fliegenfischens, so war von Heiko Meier zu erfahren, bestehe die Gefahr, dass sich ein Haken an falscher Stelle, irgendwo an einem Angler verfange und so eine kleinere Verletzung hervor rufe. Beim Auswerfen einen Rutenschnur mit Würmern bestehe diese Gefahr nicht, so der erfahrene Angler. Die Kinder zogen sechs Regenbogenforellen aus der Wiese. Zwei wurden, weil unter dem „Schonmaß“, wieder zurück in ihren Lebensraum geworfen. Die anderen vier wurden von den stolzen kleinen Anglern mit nach Hause genommen. Als die Kinder vom Angeln zurück zum ASV-Heim kamen, hatten die Sozialdemokraten den Grill angeworfen und luden zum gemütlichen Ausklang ein. Zuvor hatte ASV-Mitglied Willi Schmidt mit seinem alten Traktor und einem Anhänger die Kinder gruppenweise durchs Hebeldorf gefahren: ein neuer Teil des Abschlussevents, der wie der Rest des Programms sehr gut ankam.