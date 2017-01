Hausen. Am Sonntag, 15. Januar, gibt es bei der Finissage um 11.15 Uhr im Hebelhaus noch einmal die Möglichkeit, die Bilder von Bettina Bohn zu betrachten und auch zu kaufen. Während zweier längerer Studienaufenthalte auf Sylt entstanden die mit Pigmentfarben und Tusche gemalten Bilder der Künstlerin, zu denen ihr Mann Markus Manfred Jung Gedichte schrieb. Bettina Bohn ist in Freiburg geboren und lebt in der Gemeinde Kleines Wiesental. Sie hat Kunstpädagogik und Kunst in Freiburg und Basel studiert und arbeitet als Kunsterzieherin an der Meret-Oppenheim-Schule in Steinen. Mit zahlreichen Ausstellungen in der Region und darüber hinaus hat sie sich in den vergangnen Jahren einen Namen gemacht. Die Künstlerin ist anwesend.

Veranstalter ist die Hebelstiftung. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.