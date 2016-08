22:28 Bayern München gewinnt Auftakt in 54. Bundesligasaison gegen Bremen

21:52 Saarland stellt Hitzerekord 2016 auf - 37,5 Grad am Freitag

Saarbrücken - Nirgendwo ist es in diesem Jahr heißer gewesen als in Saarbrücken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurde in Saarbrücken-Burbach ein neuer Hitzerekord für 2016 aufgestellt. An diesem Freitag war es dort 37,5 Grad heiß. Der Rekord für Deutschland seit Beginn der Messungen liegt bei 40,3 Grad. Dieser Wert war am 5. Juli 2015 im bayerischen Kitzingen erreicht worden.