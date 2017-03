Hausen im Wiesental Förderverein „Aufwind“

Viel Erfreuliches konnten der Vorsitzende des Fördervereins „Aufwind“ der Grundschule Hausen, Elmar Vogt, und Rektorin Barbara Sallinger bei der Hauptversammlung am Montagabend berichten.

Der Förderverein „Aufwind“ der Grundschule Hausen besteht seit 2003 und hat derzeit 101 Mitglieder.

Vorsitzender: Elmar Vogt

Internet: www.gshauseniw.de/organisation/foerderverein

Hausen (kb). In seinem Jahresbericht erinnerte Elmar Vogt an die Übergabe von T-Shirts an alle Grundschüler, für die der Förderverein die Hälfte der Kosten – rund 810 Euro – übernahm.

Rückblick

Angeschafft worden seien zudem Handtrainer für 427 Euro. Für die neu eingerichtete Bibliothek habe die Sparkasse Wiesental zweckgebunden 500 Euro gespendet, so Vogt. Der Förderverein habe außerdem die Schülermitversicherung übernommen, ebenso den Landschulaufenthaltszuschuss für zwei Kinder.

Die Mitgliederwerbung über die „Hausener Woche“ sei zwar nicht von Erfolg gekrönt gewesen, so der Vorsitzende, dafür seien die Hinweise an den Elternabenden umso wirkungsvoller gewesen. Das angestrebte Ziel von 100 Mitgliedern konnte schließlich erreicht werden

Schulalltag

Rektorin Barbara Sallinger gab einen Einblick in den Schulalltag. 94 Schüler werden von fünf Lehrkräften in Teilzeit unterrichtet, wobei die dritte Klasse für die Integration eingerichtet wurde. Da eine Lehrkraft abgezogen wurde, musste der Unterricht im Forscherlabor gestrichen werden; für die Betreuung des Schulgartens müsse nach Lösungen gesucht werden, so Sallinger.

Der Schwimmunterricht wird beibehalten; alle Viertklässler erwarben das Seepferdchen. Die Betreuungszeit für die Schüler konnte ausgeweitet werden und erfolgt wie im Gemeindekindergarten ab 6.45 Uhr und nach der Unterrichtszeit bis 14.15 Uhr. Lobend wurde die gute Musikerziehung der dritten Klasse durch Lara Kropf in Kooperation mit der Hebelmusik erwähnt.

Geplante Projekte

Anschließend trug Sallinger die Anliegen der Schule vor, für die sie sich eine finanzielle Beteiligung durch den Förderverein wünscht. Ein Kochprojekt mit Profikoch Daniele Maula aus Maulburg werde vorbereitet.

Während zwei Wochen Ende Juni, Anfang Juli werden mit allen Schülern komplette Menüs wie Kartoffelburger, Schüttelpizza, gefüllte Paprika und Zucchini-Spaghetti zubereitet. Zuschüsse werde es auch von der Firma Energiedienst geben, da auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien Wert gelegt werde.

Ab September möchte die Grundschule zudem am „Schul-Frucht-Programm“ der EU teilnehmen, wobei frisches Obst verteilt wird.

Das „Science-Mobil“ mit seinem Chemielabor soll die Grundschule ebenfalls besuchen.

Für die neuen Erstklässler sollen Schul-T-Shirts angeschafft werden, auch ein Zustupf für die Projektwoche sei wünschenswert.

Alle vorgestellten Wünsche in Höhe von nahezu 1300 Euro wurden bei der Hauptversammlung einstimmig genehmigt.