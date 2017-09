Hausen im Wiesental Gemeinde will einheitliches Angebot

Verbesserung in Sachen Kinderbetreuung in Sicht: Die Betreuungszeiten der „verlässlichen Grundschule“ in Hausen sollen ab 1. Januar 2018 verlängert werden.

Hausen (jab). Mit der Maßnahme sollen die Öffnungszeiten der Grundschule an die des Kindergartens „Leuchtturm“ angepasst werden. Geplant ist, dass die Kinder dann über den eigentlichen Unterricht hinaus bis 14.45 betreut werden; derzeit ist um 13.15 Schluss. Die Pläne allerdings hängen davon ab, ob sich für die zusätzliche Zeit Personal findet, erklärte Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer im Gemeinderat am Dienstag. Ob sich eine Lösung findet, soll bis in vier Woche geklärt sein, so Kiefer: „Ich bin zuversichtlich.“

Das Thema aufs Tapet gebracht hatte die Anfrage einer Hausener Bürgerin in der Zuhörerrunde: Diese schilderte eine familiäre Situation, in der die Mutter mit Blick auf ihre Arbeitszeiten darauf angewiesen ist, dass ihre Kinder bis in den frühen Mittag hinein betreut werden. Während dies beim Kindergartenkind aufgrund der verlängerten Öffnungszeiten kein Problem sei, stelle sich die Situation bei der frisch eingeschulten Tochter schwierig dar. Sollte es in Sachen verlässlicher Grundschule keine Verlängerung geben, müsste eine andere Schule gesucht werden, bedauerte die Hausenerin.

Wir nehmen diese Bedürfnisse sehr ernst“, versicherte Hauptamtsleiterin Kiefer. Auch Bürgermeister Martin Bühler betonte, die Geschlossenheit des Gemeinderates in Sachen Betreuung: Man sei sich einig, dass es für die gesamte Altersspanne der ein- bis zehnjährigen ein einheitliches Angebot brauche. Derzeit ist es – nicht nur in Hausen – oft so, dass die Betreuungszeiten für Kindergartenkinder umfassender sind als diejenigen für Grundschulkinder; das betrifft die täglichen Zeiten ebenso wie die Ferien.