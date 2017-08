Hausen im Wiesental Gemüselasagne und Fruchtspieße

Kochen und Backen in der Schulküche konnten Kinder ab sechs Jahren im Rahmen des Hausener Ferienprogramms am Mittwoch in der Schulküche.

Hausen (os). Elke Seger koordiniert seit einigen Jahren das Hausener Kinderferienprogramm. Gleichzeitig findet sie noch Zeit, eigene Programmangebote beizusteuern, wie etwa am Mittwoch das Kochen und Backen in der Schulküche. Unterstützt wird sie dabei von Gaby Kropf und deren Tochter Leoni.

Zunächst wurden den acht Mädchen und drei Jungen die Geräte in der Schulküche und die Herkunft der zu verarbeitenden Lebensmittel erläutert. Diese Lebensmittel, so Elke Seger, stammten , überwiegend aus ihrem Garten und dem von Gaby Kropf. Zucchini, Tomaten, Karotten, Paprika, Melonen und die Kräuter wurden selbst angebaut und gezogen. Den Menüplan hatten die Kinder in Form einer Broschüre mit Rezepten erhalten.

Rund drei Stunden dauerte es, dann waren die fleischhaltige Lasagne ebenso wie die vegetarische Gemüselasagne fertig, war der Eisbergsalat in den Schüsseln schmackhaft mit Olivenöl und Balsamico-Essig angemacht und die Desserts, Fruchtspieße und Zucchini-, Apfel- und Karottenmuffins, verzehrfertig. Wann immer es notwendig war, standen Elke Seger sowie Gaby und Leonie Kropf den Kindern zu Seite. Dann wurde die große Tafel eingedeckt, und dem gemeinsamen Mittagsmahl stand nichts mehr im Wege.

Anschließend ging es an das Aufräumen. Die zum Kochen und Backen benötigten Utensilien hatte man schon vor dem Essen abgewaschen und weggeräumt. Bevor es nach Hause ging, mussten nur noch Geschirr und Besteck gewaschen werden. Das geschah ohne Murren.