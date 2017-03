22:53 US-Börsen: Nasdaq 100 kurz auf Rekordhoch

New York - An der Wall Street haben die Technologiewerte ihre Rekordjagd wieder aufgenommen. Der Nasdaq 100 erreichte im Handelsverlauf am Donnerstag bei gut 5446 Punkten eine Bestmarke. Am Ende stand ein Gewinn von 0,17 Prozent auf 5439,74 Punkte. Der US-Leitindex Dow Jones stieg um 0,33 Prozent auf 20 728,49 Punkte. Der Kurs des Euro geriet unter Druck und notierte zuletzt bei 1,0684 US-Dollar.