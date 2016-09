Der FC Hausen hat es geschafft, einen Jugendtrainer des FC Basel für ein Training ins Stockmattstadion zu holen. Von Ralph Lacher Hausen. Der von den Fans so genannte „Eff Cee Bee“ ist für den Schweizer Fußball das, was der FC Bayern München für den deutschen Fußball ist. Und so war es kein Wunder, dass man sich beim FC Hausen riesig darüber freute, dass FCB-Jugendtrainer Timon Eilinger einen Workshop gestalten. Der FCB-Fan Daniel Sommerfeld hatte bei einem Besuch im St. Jakob-Park („Joggeli“) erfahren, dass der FC Basel kostenlose Workshops für den Fußballnachwuchs anbietet. „Die FCB-Verantwortlichen haben gleich zugesagt, als ich anfragte, ob wir in Hausen einen solchen Workshop anbieten können“, erzählte Daniel Sommerfeld. Gekommen waren 18 Jugendtrainer des Fußballclubs Hausen sowie 18 junge Kicker aus der E1- und E2- Mannschaft. Es gehe nicht nur darum, jungen Menschen die richtige Technik und Taktik beizubringen, so Eilinger, sondern sie zum richtigem Verhalten auf und neben dem Platz anzuleiten und bei ihnen die Begeisterung für die „schönste Nebensache der Welt“ zu wecken. Nach den theoretischen Ausführungen im Clubheim ging es auf den Rasen. Dort warteten bereits die Nachwuchskicker im Alter von acht und neun Jahren. Die Jugendtrainer des Fußballclubs Hausen verfolgten aufmerksam die Trainingseinheit, einige machten sich eifrig Notizen. Locker und durchaus zu einem Späßchen aufgelegt, ließ Timon Eilinger die Spieler sich erst einmal aufwärmen, ehe es zum Training ging. Dribbeln, Kurzpass, Slalom, Übungen mit dem Ball, Konditions- und Koordinations-Übungen standen auf dem Programm. Nachdem Timon Eilinger seine gelehrigen Schüler vom Platz geschickt hatte, war der Workshop für die Trainer noch nicht zu Ende: Timon Eilinger bat zu einer abschließenden Diskussionsrunde, bei der viele Fragen gestellt und vom Basler Gast kompetent beantwortet wurden.