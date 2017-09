Hausen im Wiesental Hausen holt sich Hilfe vom Kreis

Die Integration von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung stellt die Kommunen vor „richtig große Herausforderungen“, machte Hausens Hauptamtsleiterin Andrea Kiefer in der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich.

Hausen (jab). Um diese Aufgabe zu meistern, haben Land und Kommunen nun ein Abkommen geschlossen, das den Kommunen Geld für den Einsatz von „Integrationsmanagern“ zur Verfügung stellt. Für Hausen gibt es 13 377 Euro im Jahr. Die Gemeinde „investiert“ dieses Geld auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats in ein Angebot des Landkreises: Der bietet den Kommunen an, das Integrationsmanagement in Zusammenarbeit mit Caritas und Diakonie gebündelt zu organisieren. Ein eigener „Integrationsmanager“ wäre mit dem zur Verfügung gestellten Geld nicht zu finanzieren, legte Bürgermeister Martin Bühler dar. Nehme man das Angebot des Kreises an, entfalle zudem der administrative Aufwand für die Gemeinde. Die bewährte Zusammenarbeit mit den Sozialarbeiterinen der Caritas werde fortgesetzt. „Wir sehen eigentlich keine Alternative zur externen Vergabe dieser Aufgaben“, machte Bühler deutlich.

Auch bereits bisher standen Sozialarbeiter der Caritas als Ansprechpartner für die in Hausen untergebrachten Flüchtlinge zur Verfügung. Trotzdem, und trotz des Einsatzes der ehrenamtlichen Helfer, blieb eine Menge Arbeit an der Verwaltung hängen, machte Hauptamtsleiterin Kiefer deutlich: Im Unterschied zu den Gemeinschaftsunterkünften seien die Menschen in der Anschlussunterbringung für Beratung und Integrationsangebote nicht gebündelt erreichbar; auch sei für Menschen offenbar nicht immer klar, wer in welchen Belangen Ansprechpartner ist. Die Menschen suchen sich ihre Hilfe dort, wo sie gerade erreichbar ist – mal bei den Sozialarbeitern, mal beim Nachbarn und mal in der Verwaltung. Manche Dinge würden dadurch doppelt und dreifach bearbeitet, berichtete Kiefer aus eigener Erfahrung.

Der Integrationspakt soll nun mehr Klarheit schaffen, hofft die Hauptamtsleiterin: Die Fäden laufen künftig bei den „Integrationsmanagern“ zusammen; von dort aus wird alles weitere koordiniert.

Als effiziente Anlauf- und Koordinationsstation für Austausch und Problembearbeitung zwischen Flüchtlingen, Verwaltung und Betreuern hat sich in Hausen seit einiger Zeit immerhin das Angebot einer wöchentlichen Sprechstunde (Donnerstag 14 bis 15 Uhr im Rathaus) etabliert, so Kiefer; dieses Modell soll nun in anderen Kommunen Schule machen.

Eine große Herausforderung in der Verantwortung der Kommunen ist die Beschaffung von Wohnraum für die Anschlussunterbringung. In Hausen wohnen derzeit 30 Flüchtlinge; die meisten stammen aus Syrien. Zehn Menschen wohnen in privaten Mietverhältnissen, zehn sind in gemeindeeigenen Wohnungen untergebracht, zehn in von der Gemeinde angemieteten Wohnungen in Hausen, und für drei weitere zugewiesene Flüchtlinge hat die Gemeinde Hausen Wohnraum in Schopfheim und Inzlingen angemietet. 2017 hat die Gemeinde Wohnraum für 15 Menschen bereitgestellt; neun weitere Zuweisungen seien bis Jahresende angekündigt, erklärte Kiefer. „Unsere eigenen Möglichkeiten sind ausgeschöpft“, machte Bühler deutlich; daher sei man nun dabei, leer stehende Büroräume der Firma Brennet zu Wohnraum umzubauen. Zudem hat die Firma Brennet der Gemeinde angeboten, auf ihrem Areal im Bergwerk Wohnungen zu bauen und der Gemeinde zu vermieten.

In Zusammenhang damit stand denn auch eine in der Gemeinderatssitzung einstimmig beschlossene Bebauungsplanänderung. Die bisherige Version des Bebauungsplans schloss den Bau von „sozialen Anlagen“ explizit aus. Während der vierwöchigen Offenlage des Änderungsentwurfs hatte es zuvor keinerlei Einwendungen von Bürgern oder Trägern öffentlicher Belange gegeben.