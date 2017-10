Hausen im Wiesental Hausener Schüler erfolgreich beim „Swim and run“

01:45 Suche nach Motiv von Las Vegas-Schützen noch ohne Ergebnis

Las Vegas - Bei der Suche nach einem Motiv des Todesschützen von Las Vegas kommen die Ermittler nicht voran. Man habe keine glaubhaften Informationen, über die man berichten könne, hieß es von der Polizei. Die Ermittler nehmen das gesamte Leben des Schützen unter die Lupe. Man schaue in dieser Angelegenheit auf alles - von der Geburt des Täters bis zu seinem Tod. In der Nacht zum Montag hatte ein Attentäter vom 32. Stock eines Hotels aus das Feuer auf Konzertbesucher eröffnet. Er tötete 58 Menschen und sich selbst.

01:29 Merkel stellt sich nach Wahlschlappe dem Unionsnachwuchs

00:23 Spanien bei WM in Russland dabei - Italien Gruppen-Zweiter

Berlin - Spanien hat sich als zehnte Mannschaft für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert. Der Weltmeister von 2010 kam zu einem sicheren 3:0 gegen Albanien und führt einen Spieltag vor Ende der Qualifikation die Gruppe G mit 25 Punkten an. Italien musste sich in Turin mit einem 1:1 gegen Mazedonien zufriedengeben und steht auf Tabellenplatz zwei. Italien muss am Montag in Albanien antreten, Spanien ist in Israel zu Gast.