Hausen (jab). Im Zuge der Übergaben der Unterschriften der Bürgerinitiative gegen die neue Ortsmitte kam auch der mögliche Rathausumzug erneut zur Sprache. Bürgermeister Martin Bühler plädierte dafür, „nicht zwei Dinge zu verquicken, die zeitlich so weit auseinander liegen.“ Derzeit gehe es um ein Pflegeheim auf dem Autokabel-Areal; die Entscheidung über das Rathaus stehe erst in vielleicht vier bis sechs Jahren an. Unterm Stichwort Inklusion und Teilhabe jedenfalls gehe es durchaus um mehr als um den Zugang zu einem Gebäude, erwiderte Bühler auf das Argument der Bürgerinitiative, dass auch das jetzige Rathaus barrierefrei umgebaut werden könne. Der Feuerwehrsaal als viel genutzter Raum etwa sei dann immer noch nicht erreichbar. „Hier ein Liftchen, dort ein Liftchen, und eine barrierefreie Toilette haben wir dann immer noch nicht“ - das sei weder unterm Stichwort Teilhabe noch unter wirtschaftlichen Aspekten eine Lösung.