Hausen im Wiesental Höchste Ehre für Karl-Heinz Vogt

Hausen. Mit der Willy-Brandt-Medaille zeichnet die SPD Karl-Heinz Vogt aus. Die Willy-Brandt-Medaille (auch: „Gedenkmünze Willy Brandt“) ist laut Wikipedia eine selten vergebene Auszeichnung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Die SPD ehrt damit Mitglieder, die sich um die Sozialdemokratie in besonderer Weise verdient gemacht haben. Geschaffen wurde die Auszeichnung durch Beschluss des Parteivorstandes vom 16. Dezember 1996 über die „Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Urkunden und Parteiabzeichen“. Die Medaille, benannt nach dem Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt, ist die höchste Auszeichnung, die die Partei an ihre Mitglieder vergibt.

Die Verleihung an Karl-Heinz Vogt findet am Sonntag, 17. September, um 11 Uhr im Feuerwehrsaal in Hausen statt. Grußworte wird Bürgermeister Martin Bühler sprechen, die Laudatio auf Karl-Heinz Vogt hält der Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger. Erwartet wird auch der Bundestagskandidat der SPD, Jonas Hoffmann.