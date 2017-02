Nachrichten-Ticker

04:55 Nach Bundeswehr-Skandal: Generalinspekteur besucht Kaserne

Pfullendorf - Nach Bekanntwerden von Exzessen unter Soldaten in Pfullendorf wird der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, heute in der Kaserne erwartet. Er wolle sich ein Bild vor Ort machen und mit Soldaten sprechen, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. In der Elite-Ausbildungskaserne in Pfullendorf gehen Bundeswehr und Justiz Hinweisen auf schwerwiegendes Fehlverhalten nach. Es soll um Erniedrigungen und demütigende Rituale gehen. Sieben Soldaten wurden vom Dienst suspendiert und sollen fristlos entlassen werden.

04:52 Fabrikgebäude nahe Kassel brennt komplett ab

Kassel - Bei einem Brand in der Nähe von Kassel ist ein Fabrikgebäude komplett zerstört worden. 100 Feuerwehrkräfte waren am Abend in Fuldabrück mit sechs Löschfahrzeugen über Stunden im Einsatz. Gasexplosionen erschwerten die Löscharbeiten. Wegen der starken Rauchentwicklung forderten Feuerwehr und Polizei die Anwohner in dem Gebiet auf, ihre Fenster geschlossen zu halten. Die Fabrik gehört einem Hersteller für Metallschläuche und ist 6400 Quadratmeter groß.

03:50 US-Wirtschaftspolitik: Zypries warnt vor Gefahren

Berlin - Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries sieht durch die neue US-Regierung Gefahren auf die deutsche Wirtschaft zukommen. "Was wir seit zehn Tagen erleben, ist alarmierend und irritierend." Das gehe in eine völlig falsche Richtung, sagte Zypries der "Bild"-Zeitung. Zwar hätten die USA nur zehn Prozent Anteil am Export deutscher Unternehmen, Europa dagegen 60 Prozent. Dennoch wäre eine Abschottung schlecht für die deutsche Wirtschaft und damit auch für Arbeitsplätze, so Zypries.

03:49 Fürst Albert II. will US-Elternhaus von Grace Kelly öffnen

Philadelphia - Das Elterhaus der amerikanischen Schauspielerin Grace Kelly, der späteren Fürstin Gracia Patricia von Monaco, soll für Besucher geöffnet werden. Das Haus in Philadelphia könnte ab 2018 oder "vielleicht früher" zu besichtigen sein, sagte ihr Sohn Fürst Albert II. der US-Zeitschrift "People". Das Staatsoberhaupt von Monaco hatte die Villa im Kolonialstil dem langjährigen Vorbesitzer im Herbst abgekauft. Nach der Renovierung soll es unter anderem als Niederlassung für die Princessin-Grace-Stiftung und als Bibliothek dienen. Außerdem seien Lesungen und Konzerte, für Besucher geplant.

03:10 Maas wirft Trump überzogenen Nationalismus vor

Berlin - Justizminister Heiko Maas hat US-Präsident Donald Trump überzogenen Nationalismus vorgeworfen. Es sei verstörend, wenn Menschen pauschal nach ihrem Glauben oder nach ihrer Herkunft unter Generalverdacht gestellt würden, sagte Maas der "Rheinischen Post". Hintergrund der Äußerung ist der US-Einreisestopp für Staatsbürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern. Nationalismus sei die falsche Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit, sagt Maas. Nicht Stigmatisierung kompletter Nationen sei der richtige Weg, sondern internationale Zusammenarbeit auf Basis des Völkerrechts.