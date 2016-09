Hausen (jab). An der Ecke Hebel-/Gänsackerstraße werde es auch weiterhin keinen Verkehrsspiegel geben, teilte Bürgermeister Martin Bühler bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstag mit. Ein solcher Spiegel war von Verkehrsteilnehmern unter Verweis auf die Unübersichtlichkeit an dieser Stelle angeregt worden. Das Schopfheimer Ordnungssamt kam aber zu dem Schluss, dass die Verkehrssicherheit auch ohne einen Spiegel gegeben ist. An dieser Stelle sei es „leicht und zumutbar, sich in den Kreuzungsbereich hineinzutasten“, zitiert die Verwaltungsvorlage die entsprechende Einschätzung; die hohen Kosten für einen Verkehrsspiegel wären daher unverhältnismäßig.