Heftig war das Wetter beim Abschluss der diesjährigen Hausener Fasnacht am Abend des „Feise Zischtig“.

Hausen (os). Der Starkregen und die Sturmböen, die an diesem Tag auch im Hebeldorf zu Gast waren, machten aber rechtzeitig um 19.11 Uhr eine Pause. Und so konnten die Hausener Narren ganz wie geplant zum finalen Akt, der Fasnachtsverbrennung und der Schlüsselrückgabe an Bürgermeister Martin Bühler, schreiten. Voran gegangen war der kurzen Zeremonie ein Trauermarsch von überwiegend schwarz gekleideten Narren, darunter auch der „Sargträger“ von den Schellewerchern. Angeführt wurde der Trauerzug von Oberzunftmeister Mario Brugger mit dem Saxofon. Die Trauergemeinde brachte die Fasnachtspuppe von ihrem Stammdomizil im Gasthaus „Adler“ zum Schulhof.

Oberzunftmeister Mario Brugger verkündete mit der ihm eigenen heiseren Stimme, was die Stunde für die Hausener Fasnacht geschlagen hatte: „Huuse Ho, jetz isch vorbei mit dere schöne Narretei, sechs Dag lang hän mir Fasnacht gmacht, hän gsunge, gschunkelt, danzt un glacht. Hän gmeint mir chönne alles toppe, un dänkt nüt wo uns cha stoppe. Doch hüt isch wieder alles umme, un mir stön grad wie di Dumme. Dem Fasnachtskerli sag i grad, bisch gsi e guete Kamerad. Doch jetzt muesch du arme Chaib gli brenne, un mir stön do un duen nur flenne. Doch`s git ä Troscht un des i sag, s`goht nur 261 Dag, bis wieder Ölfte-Ölfte isch, no stömmer wieder uffem de Disch, un bruehle wieder Huuse-Ho, denn dann isch d`Fasnacht wieder do. Doch jetzt mir nämme Abschied, löhn di go mit eme ledschte Huuse-Ho!“

Sprachs und bat Schellewercher Patrick „Nuss“ Eichin mit der Fackel zur Puppe. Die brannte schnell und illuminierte die Schlüsselrückgabe an Bürgermeister Bühler. Dieser lobte die Narretei in Hausen ob ihrer Qualität, freute sich über den durchweg heiteren, friedlichen Verlauf aller Veranstaltungen und empfahl dem Oberzunftmeister, er möge die fasnachtsfreie Zeit zur „Sanierung“ seiner Stimmbänder nutzten.

Nach lautem Wehklagen des Auditoriums begab sich dieses auf den Weg zum finalen Fasnachts-Beizenbummel durch das Hebeldorf. Der „Fasnachtskerli“ war indes längst zu Asche geworden.