Hausen im Wiesental Jugendtage des FC Hausen

Nachrichten-Ticker

06:00 Tag der Entscheidung für "Jamaika" in Schleswig-Holstein

Kiel - Die Grünen in Schleswig-Holstein geben heute bekannt, wie ihre Mitgliederbefragung zur geplanten Koalition mit CDU und FDP ausgegangen ist. Davon hängt ab, ob im Norden künftig ein sogenanntes Jamaika-Bündnis regieren wird. Ein Parteitag der Grünen hatte den Mitgliedern mit 75 Prozent die Zustimmung zum Koalitionsvertrag empfohlen. Am Abend wird ein Kleiner Parteitag der FDP endgültig über die Zustimmung der Liberalen entscheiden, nachdem eine Mitgliederbefragung positiv geendet war.

05:59 Gala für Sofia Coppola beim Filmfest München

München - Die US-Filmemacherin Sofia Coppola stellt heute auf dem Filmfest München ihr neues Werk "Die Verführten" vor. Das Filmfest zeigt noch weitere Werke der 46-Jährigen, da ihr eine Retrospektive gewidmet ist. Das Drama mit Nicole Kidman, Kirsten Dunst und Colin Farrell spielt 1864 während des amerikanischen Bürgerkriegs. Eine Mädchenschule nimmt darin einen verwundeten Soldaten auf. Der Gast weckt bei den jungen Frauen und Mädchen allerlei Begehrlichkeiten und bringt den Alltag durcheinander.

04:45 Nach SPD-Parteitag nimmt Wahlkampf Fahrt auf - Linke desillusioniert

Berlin - Mit den harten Angriffen von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf die Union beim Parteitag in Dortmund nimmt der Wahlkampf Fahrt auf. Während Politiker von CDU und CSU eher gelassen reagierten, lässt vor allem die Linkspartei kaum ein gutes Haar an der SPD. CDU-Bundesvize Armin Laschet wies die scharfe Kritik der Sozialdemokraten am Wahlkampfstil der Union zurück. Dies zeige eher Verzweiflung bei Schulz, jetzt solche "absurden Argumente" zu suchen. Schulz hatte Kanzlerin Angela Merkel und der Union vorgeworfen, sich vor inhaltlichen Aussagen zu drücken und damit eine geringere Wahlbeteiligung in Kauf zu nehmen.

04:41 Studie: Altersarmut trifft besonders alleinstehende Frauen

Gütersloh - Besonders alleinstehende Frauen, Menschen ohne Berufsausbildung und Langzeitarbeitslose sind einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge bis zum Jahr 2036 von Altersarmut bedroht. Insgesamt steigt die Armutsrisikoquote in der Altersgruppe der dann 67-Jährigen in den nächsten Jahren von heute 16 auf 20 Prozent an. Bei alleinstehenden Frauen ist die Zunahme stark. Rentner gelten heute als armutsgefährdet, wenn ihr Netto-Einkommen unter 958 Euro liegt.

03:52 CSU-Vorstand berät über Unions-Wahlprogramm

München - Der CSU-Vorstand berät heute über das Wahlprogramm der Union für die Bundestagswahl im Herbst. Anfang Juli wollen CDU und CSU das Konzept in Berlin beschließen und vorstellen, das seit einigen Wochen in kleiner Runde ausgearbeitet wird. Ein Kernpunkt ist das Versprechen milliardenschwerer Steuerentlastungen. CSU-Forderungen, die die CDU nicht mitträgt, wollen die Christsozialen dann in einen eigenen "Bayernplan" schreiben - etwa die Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge.