Hausen. In den ersten beiden Sommerferienwochen bot der Förderkreis Ferienzentren Schopfheim auf Initiative und mit finanzieller Unterstützung der Partner des Lokalen Bündnisses für Familie Mittleres Wiesental eine verlässliche Kindertagesbetreuung in Hausen an. Die ehrenamtlichen Betreuer des Förderkreises Ferienzentren hatten für die Grundschulkinder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Das naturhistorische Museum in Basel und der Tierpark Lange Erlen wurden besucht. Außerdem wurde eine Schnitzeljagd durch Hausen gemacht, die nähere Umgebung rund um die Hausener Festhalle erkundet, ein Tag im Schwimmbad verbracht und die restliche Zeit für allerlei kreative und sportliche Aktivitäten rund im die Festhalle in Hausen genutzt. Lange­weile wurde für die Kinder zum Fremdwort, und die Eltern wussten ihre Kinder gut versorgt – ein wichtiges Anliegen des lokalen Bündnisses, das sich für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie einsetzt. Die Ferienbetreuung, die im vergangenen Jahr bereits im kleineren Rahmen in Zell durch den Förderkreis Ferienzentren angeboten wurde, war wieder ein voller Erfolg, heißt es in einer Pressemitteilung. Viele Kinder möchten im nächsten Jahr wiederkommen und haben beim Abschied von den Betreuern bereits Wünsche geäußert, was sie dann alles gemeinsam unternehmen möchten. Auch das lokale Bündnis für Familie im mittleren Wiesental und der Förderkreis Ferienzentren als Veranstalter zeigten sich mit dem Verlauf sehr zufrieden.