Hausen im Wiesental Leckeres Essen und wertvolle Infos

00:26 Sportchef Salihamidzic rügt Ribéry für Trikotwurf

München - Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat Franck Ribéry für dessen Frustreaktion nach der Auswechslung im Champions-League-Spiel gegen den RSC Anderlecht öffentlich gerügt. "Das darf nicht passieren beim FC Bayern München. Das ist nicht okay. Da werden wir sprechen drüber", sagte Salihamidzic nach dem 3:0 des deutschen Fußball-Meisters. Ribéry hatte nach seiner Auswechslung in der 78. Spielminute sein Trikot vom Leib gerissen und es wütend auf die Ersatzbank geschleudert. Auch Trainer Carlo Ancelotti erwartet eine Erklärung des Franzosen.

23:48 Schulz will zweites TV-Duell mit Merkel

Berlin - Eineinhalb Wochen vor der Wahl versucht der in Umfragen abgeschlagene SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, ein zweites TV-Duell mit Kanzlerin Angela Merkel zu erzwingen. In der ZDF-Sendung "Klartext" sagte er am Abend, im Schlagabtausch mit Merkel am 3. September seien viele Punkte, die die Bürger bewegten, gar nicht angesprochen worden. Deshalb habe er Merkel einen Brief geschrieben und Sie aufgefordert, ein nächstes Duell mit ihm zu machen. Am Abend stellte sich Schulz im ZDF den Fragen von ausgewählten 150 Bürgern, die bei dem Live-Talk dabei waren.