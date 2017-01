Der außerschulische Lernort im Literaturmuseum im Hebelhaus ist vom Land Baden-Württemberg für den BKM-Preis für kulturelle Bildung vorgeschlagen worden.

Hausen. Am 20. Juni wird in Schloss Genshagen verkündet werden, wer den von der Staatsministerin Monika Grütters ausgelobten BKM- Preis für kulturelle Bildung erhalten wird. Eine Fachjury wählt aus den Vorschlägen herausragende Projekte aus, die Kultur innovativ und beispielhaft vermitteln – auch an Menschen, die bisher kaum Zugang zu kulturellen Angeboten hatten. Kulturstaatsministerin Grütters sagte dazu: „Der BKM-Preis kulturelle Bildung soll nicht zuletzt die Kraft des ehrenamtlichen Engagements auszeichnen und zeigen, wie selbstverständlich mit den Mitteln der kulturellen Bildung Grenzen überwunden werden können. Das wollen wir honorieren. Dieser Preis versteht sich als Mutmacher.“

Von den zehn besten Projekten erhalten sieben eine Nominierungsprämie in Höhe von 5000 Euro. Die drei ersten Preise sind mit jeweils 20 000 Euro dotiert.