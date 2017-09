Hausen im Wiesental LKW fährt auf Motorrad auf

Hausen. Glück im Unglück hatte am Freitag, 22. September, ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B 317 bei Hausen. Gegen 14.25 Uhr geriet der Verkehr in diesem Bereich ins Stocken. Dies erkannte ein 53-jähriger LKW-Fahrer, der in Richtung Zell fuhr, zu spät und fuhr auf einen vor ihm langsam fahrenden Motorradfahrer auf. Laut Polizei schob sich bei dem Unfall die Front des LKW auf das Hinterrad des Motorrads, sodass der Vorderreifen des LKW in die Luft gehoben wurde. Glücklicherweise verletzte sich der Motorradfahrer bei dem Unfall nur leicht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 10 000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten war die B 317 halbseitig gesperrt. Es kam zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen.