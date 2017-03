Hausen im Wiesental Melange aus Kunstlied und Hörspiel

Hausen. Am Sonntag, 26. März, findet um 19 Uhr im Hebelhaus in Hausen das Konzert „Der Mann im Mond“ von Uli Führe mit Neuvertonungen der alemannischen Gedichte von Johann Peter Hebel statt.

Hebel war ein Kind der Aufklärung. Ihm war alles Dogmatische fremd. Er schrieb gegen Aberglauben und für Toleranz. Seine Naturbeobachtungen (Der Käfer, Die Spinne) vermittelte er so anschaulich, dass selbst Goethe tief beeindruckt war, heißt es in einer Pressemitteilung. Hebel, der früh Verwaiste, wusste von den Grenzen und Unwägbarkeiten des Daseins (Vergänglichkeit).

Er war ein Mann der Sinnlichkeit. Sein Lied vom „Zecher“ wie auch sein Gedicht vom „Allzeit vergnügten Tabakraucher“ bezeugen eine völlig unprotestantische Diesseitsbezogenheit. Und doch brach auch immer wieder der mahnende Pfarrer durch wie zum Beispiel im ‚Wegweiser‘. Mit „Trost“ und „Zufriedenheit“ schuf er zwei kompakte Poeme, die in ihrer abgeschlossenen Größe höchste Dichtung bezeugen.

Stilistisch bewegen sich die Lieder von Uli Führe zwischen Swing, Blues, Ballade, Chanson, Rap, Song, Männerchor bis hin zu Techniken der neuen Musik wie in dem 14 -Minuten – Opus „Die Vergänglichkeit“.

Der Liedermacher trifft auf das Kunstlied und streift das Hörspiel. Der Hebelplakettenträger 2016 schafft es als einzelner Musiker, ein vielstimmiges Konzert zu generieren. Man hört die Gedichte von Hebel in diesem Kontext auf eine ganz neue Art. Uli Führe, 1957 in Lörrach geboren, lebt nach einem Musikstudium als alemannischer Kleinkünstler, Komponist und Kursleiter in Buchenbach. Es gibt von ihm viele Veröffentlichungen, unter anderem „Dank Hebel“, „D ’ Fledermuus“, „D’Staumacher“, „Ikarus“ und „Himmel us Stei“.

Führe erhielt unter anderem den Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik für seine Mundart-CD Ikarus nach Texten von Markus Manfred Jung. Zuletzt erhielt er in Lörrach den Hebel-Dank und 2016 die Hebelplakette in Hausen.

Der Eintritt kostet zwölf Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen sechs Euro. Karten gibt es im Vorverkauf im Einwohnermeldeamt der Gemeinde Hausen.