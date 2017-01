Hausen (jab). Mit herzlichen Dankesworten und einem Geschenk verabschiedete Bürgermeister Martin Bühler zum Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung den langjährigen Bauhofleiter Gerhard Kiefer, der sich nach rund 20 Jahren aus seiner Leitungsfunktion in den Ruhestand verabschiedet. Im gleichen Atemzug hieß er den neuen Bauhofleiter Andreas Bechtel in seinem Amt willkommen.

Gerhard Kiefer war als Mitarbeiter bereits 1988 in den Dienst der Gemeinde eingetreten, seit Dezember 1996 war er dann Bauhofleiter und Wassermeister. Fast dreißig Jahre sei er somit in der Gemeinde für zahlreiche wichtige Bereiche zuständig gewesen – „vom Ortsbild bis zur Daseinsvorsorge“, so Bühler. In seiner Arbeit sei Kiefer „absolut verantwortungsbewusst und zuverlässig“ gewesen.

Motiviert, engagiert und kritisch habe Kiefer die Entwicklung des Dorfes begleitet und dabei jede Menge eigener Ideen und Vorschläge umgesetzt. Dabei sei er zukunftsgerichtet und vorausplanend an seine Aufgaben herangegangen, etwa bei der Planung von Hydranten und Ringwasserleitungen im Dorf.

Gerade bei der Sorge um und für einwandfreies Trinkwasser sei Kiefer stets „Mister 1000 Prozent“ gewesen. Mit jeder Menge Kreativität habe Kiefer zahlreiche Brunnen und die Spielplätze im Dorf gestaltet, sagte Bühler.

Als Beispiele führte er Basilisk und Basler Stab am Rathausbrunnen, Wasserspiel, Amphitheater und die historische Walze auf dem Spielplatz im Bergwerk sowie den Friedhofsbrunnen als echtes „Meisterstück“ an.

„Da steckt überall unglaublich viel Herz drin“, so Bühler.