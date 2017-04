Hausen im Wiesental Mit James Bond durch Montmartre

Nachrichten-Ticker

01:17 Treffen zu Syrien am Rande der G7-Außenministerkonferenz

Lucca - Am Rande der Beratungen der G7-Außenminister im italienischen Lucca wird es morgen ein spezielles Treffen zur Lage in Syrien geben. Der italienische Außenminister Angelino Alfano setzte für Dienstagmorgen eine Besprechung an, an der auch die Ressortchefs der Türkei, der Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi Arabiens, Jordaniens und Katars teilnehmen sollen. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Nach dem US-Luftangriff auf einen Stützpunkt der syrischen Armee soll das Treffen eine weitere militärische Eskalation abwehren.

01:15 Kerber verpasst ersten Titel 2017 - Niederlage in Monterrey

Monterrey - Angelique Kerber muss weiter auf ihren ersten Titel in diesem Jahr warten. Die Weltranglisten-Erste verlor beim Turnier im mexikanischen Monterrey am Abend das Finale gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa mit 4:6, 6:2, 1:6. Kerber musste sich bei der mit 250 000 Dollar dotierten Tennis-Veranstaltung nach 1:55 Stunden geschlagen geben. Immerhin stand Kerber in Monterrey erstmals in dieser Saison in einem Finale. Dort konnte sie ihre zahlreichen Chancen aber nicht nutzen.

00:03 Auf Bahnübergang geparkt - Güterzug kracht gegen Auto

Ratingen - Ein Autofahrer hat seinen Wagen auf einem befahrenen Bahnübergang geparkt - und so einen Zusammenstoß mit einem Güterzug verursacht. Kurz nachdem der Mann und seine Beifahrerin ausgestiegen waren, traf der Zug das Auto in Ratingen und beschädigte es schwer. Verletzt wurde niemand. Fahrer und Beifahrerin hatten Probleme, an einem Ausflugslokal einen Parkplatz zu finden, sodass der Mann das Auto auf dem unbeschrankten Bahnübergang abstellte. Passanten machten ihn noch darauf aufmerksam, dass die Strecke befahren werde. Trotzdem kam es zur Kollision - der Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

23:59 Zwei Deutsche mit Gleitschirmen in Österreich verunglückt

Innsbruck - Zwei Deutsche sind am Wochenende bei tragischen Gleitschirmunfällen in Österreich schwer verletzt worden. Ein 46-jähriger Mann aus Dortmund prallte am Samstag gegen eine Hauwand und stürzte auf den Asphalt. Er war womöglich beim Landeversuch auf einer Wiese von einer Windböe erfasst worden. Der Unfall ereignete sich im Stubaital. Eine 43-jährige Frau aus Berlin geriet am Sonntag in eine Stromleitung und erlitt Verbrennungen. Beide wurden mit dem Hubschrauber nach Innsbruck ins Krankenhaus gebracht.

23:24 Ägypten verhängt nach schweren Anschlägen Ausnahmezustand

Kairo - Nach den verheerenden Anschlägen auf christlich-koptische Kirchen in Ägypten hat Präsident Abdel Fattah al-Sisi für die nächsten drei Monate den Ausnahmezustand angekündigt. In einer Fernsehansprache am Abend erklärte Al-Sisi, dieser werde in Kraft treten, sobald unter anderem das Parlament zugestimmt habe. Im Ausnahmezustand haben die Sicherheitskräfte erweiterte Befugnisse, um das Vorgehen gegen Extremisten zu vereinfachen. Bei den schwersten Terrorangriffen auf die christliche Minderheit in Ägypten seit Jahren waren gestern mehr als 40 Menschen getötet und 110 verletzt worden.