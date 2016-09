Hausen (kb). „Fällt bei Regen aus“, hieß es in der Ankündigung im Kinderferienprogramm für das Hebeldorf beim Angebot des Schwarzwaldvereins Hausen. Am Samstag war aber rasch klar, dass die Tour am Rathaus pünktlich um 12.30 Uhr zum Klettersteig in Todtnau gestartet werden konnte, denn die Wetterverhältnisse waren ideal. Neun Mädchen und Jungen erschienen bei Britta Gessner, Anita Pflüger und Elke Ruch; alle waren sie mit gutem Schuhwerk ausgestattet. In Todtnau empfing Herbert Steiger von den dortigen Kletterfreunden die Kinder und Betreuerinnen, gab erste Hinweise zum Besteigen der steilen Felsen und erläuterte einige Vorsichtsmaßnahmen. Da alle Kinder sehr aufmerksam waren, wurden die richtigen Routen gefunden. Als alle schweißgebadet, aber stolz, oben das Ziel erreichten, wartete noch eine Mutprobe auf die Kinder. Am freien Seil ging es über eine Schlucht, natürlich freiwillig. Auch dies wurde gemeistert, sogar mit akrobatischen Einlagen. Inzwischen hatten Vorsitzender Benno Gessner und Wanderwart Uli Wagner vom Schwarzwaldverein Hausen einiges vorbereitet. Für alle Teilnehmer wurden Getränke und Grillwürste gereicht, gespendet vom Verein. Die beiden Vorstandsmitglieder dankten dem umsichtigen Kletterführer Herbert Steiger, den mitkletternden Hausener Betreuerinnen und den eifrigen Kletterkindern. „Können wir das alles im nächsten Jahr wiederholen"“, fragten die jungen Bergsteiger, und es wurde versprochen, die Bitte weiterzugeben. Gegen 17 Uhr waren alle zur Heimfahrt bereit und freuten sich über einen gelungenen und erlebnisreichen Ferientag.