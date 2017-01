Die Narrenzunft Hausen steht in den Startlöchern für die Saison 2017. Der Narrenfahrplan gibt eine Übersicht über die wichtigsten närrischen Veranstaltungen.

Hausen. Am Sonntag, 21. Januar, nimmt die Zunft am Narrentreffen in Zell teil. Danach geht es mit den Vorbereitungen zum Endspurt für das eigene Narrentreffen los.

Das Narrentreffen beginnt am Freitag, 3. Februar, mit einem Festakt in der Festhalle. Weiter geht es am Samstag, 4. Februar, wenn um 15.11 Uhr erstmalig ein Narrenbaum im Schulhof gestellt wird.

Am Sonntag, 5. Februar, findet um 10 Uhr in der katholischen Kirche ein ökumenischer Narrengottesdienst statt. Am Nachmittag startet um 14 Uhr der Umzug mit etwa 2000 Narren.

Der Vorverkauf für den Zunftabend findet am Samstag, 11. Februar, ab 9 Uhr im Adler statt. Und gleich am Sonntag 12. Februar, nimmt die Narrenzunft am Umzug in Rheinfelden teil.

Der Zunftabend findet am Samstag, 18. Februar, um 20 Uhr in der Festhalle statt. Ein reichhaltiges Programm erwartet die Besucher. Auch in diesem Jahr werden die Akteure ihr Bestes geben die Besucher zum Lachen zu bringen.

Auf den Hausener Straßen geht die Fasnacht dann in die heiße Phase, wenn beim Schmutzige Dunschtig am 23. Februar die Hemdglunki durch die Straßen ziehen. Bei der Machtübernahme um 19 Uhr wird Bürgermeister Martin Bühler die Macht an die Narren übergeben. Anschließend ziehen die Hemdglunki, angeführt von der Hebelmusik durchs Dorf. Hierbei darf die traditionelle Hausener Laterne nicht fehlen. Wie jedes Jahr werden auch in diesem Jahr zwei Dorfbegebenheiten auf der Laterne zu sehen sein.

Mit dem Schnitzelbanksingen gibt es am Freitag, 24. Februar, ab 19 Uhr in den Hausener Gaststätten in der Reihenfolge „Läubin“, „Eisenwerk“, „Adler“, einen weiteren Angriff auf die Lachmuskeln. Die Rädschdäsche wird dieses Jahr am Fasnachtssamstag, 25. Februar, tagsüber im Dorf verkauft, und abends findet ab 20 Uhr der Zunftball unter dem Motto „Bauernhof“ in der Festhalle statt.

Am Sonntag, 26. Februar, nimmt die Narrenzunft Hausen, begleitet von der Fußgruppe, Kurs auf Zell, um am dortigen Umzug teilzunehmen.

Der Rosenmontag am 27. Februar gehört wie immer den kleinen Narren. Um 14 Uhr bewegt sich der Narrenwurm durchs Dorf. Anschließend findet der Kinderball in der Festhalle statt.

Im Anschluss an den Kinderball findet in den Hausener Gaststätten, beginnend im AWO-Stüble, das Schnitzelbanksingen der Schällenwercher statt.

Am Dienstag 28. Februar, findet ab 10.30 Uhr im Gasthaus „Adler“ das „Altbadische Narrengericht“ statt. Ehrenoberzunftmeister Michael Brugger wird als Dorfrichter drei Angeklagten zu ihrer Strafe verhelfen. Am Abend formiert sich dann um 19 Uhr beim „Adler“ der Trauermarsch zur Fasnachtsverbrennung auf dem Schulhof, hierbei wird der Schlüssel der Macht wieder an den Bürgermeister zurückgegeben.

Am Sonntag 5. März, nimmt die NZH am Buurefasnachtsumzug in Hauingen teil. Am Abend geht es an der Maibergstraße zum Scheibenfeuer, was der Schlusspunkt des närrischen Treibens sein wird.