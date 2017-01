Hausen. Die Umzugsaufstellung für das Wiesentäler Freundschaftstreffen zum 5x11-jährigen Jubiläum der Narrenzunft Hausen am Sonntag, 5. Februar, gibt einen Überblick über das närrische Treiben an diesem Tag. Die Aufstellung beginnt um 13 Uhr, der eigentliche Umzugsbeginn ist dann um 14.11 Uhr. In folgender Reihenfolge ziehen die Zünfte dann durch den Hausener Ortskern:

Hebelmusik Hausen, Narrenzunft Schwörstadt, Buurefasnachtsgesellschaft Wiechs, Narrenzunft Schönau, Narrenzunft Schergässler Reichenbach, Narrenzunft Burkheimer Schnecken, Fasnachtsgesellschaft Zell, Narrenzunft Bernau, Eiemer Seewicht, Narrenzunft Todtnau, Narrenzunft Karsau, Narrenzunft Egginger Esel Ulm/Senden, Hinterhager Narrenzunft Häg-Ehrsberg, Schloss Düüfel Lörrach, Wieser Geissbergteufel, Fasnachtsgesellschaft Fahrnau, Bloodere Clique Lörrach, Halbschueh Waggis Stetten, Guggemusik Bergteufel Wieden, Narrenzunft Utzenfeld, Narrenclique Utzenfloo Utzenfeld, Narrenzunft Wyhlen, Narrenzunft Schopfheim, Narrenzunft Maulburg, Steinegghöfler Rüttehof, Teufelsknechte Maulburg, Narrenzunft Steinen-Höllstein, Buurefasnachtsgesellschaft Hauingen, Höhli Teufel Hasel, Dämonen und Hexen vom Hertenberg, Fell Häxe Haltingen, Dorfhexen Brennet, Hexebieschter Schopfheim