Hausen (jab). Eine neue Brücke soll bald über den Teichgraben in der Baldersau führen: Sie wird für Bau und Betrieb des Regenüberlaufbeckens benötigt, das auf Höhe der Baldersau zwischen Teichgraben und Wiese entstehen soll. Anfang der Woche habe man die wasserrechtliche Erlaubnis zum Bau der Brücke beantragt, teilte Bürgermeister Martin Bühler in der Gemeinderatssitzung am Dienstag mit.