„Im vergangenen Jahr wurden wir trotz vieler Arbeit von größeren Schäden bewahrt und hatten hinsichtlich der Einsatzzahlen ein normales Jahr“, stellte Kommandant Bernd Schneider zu Beginn seines Jahresberichtes bei der . Generalversammlung im Feuerwehrsaal fest.

Für den ausscheidenden, seit zehn Jahren als stellvertretenden Kommandanten tätigen Kommandanten Thomas Punzet wurde Thomas Eisele gewählt. Einen eindeutigen Vertrauensbeweis erhielt Kommandant Bernd Schneider, der nun seine sechste Amtsperiode antreten wird.

Urkunden erhielten die Teilnehmer an der Grundausbildung: Julian Froese, Dino Mariotti, Daniel Schwald, Marco Talmon-Gros und Patrick Wahl, ebenso die Sprechfunker Dino Mariotti, Moritz Schlegel, Daniel Schwald, Marco Talmon-Gros und Patrick Wahl. Zum Truppführer wurde Gaetano Lucchese, zum Gruppenführer Lukas Berger und Jan Schmidt, zum Gerätewart Lukas Berger ausgebildet. Kommandant Bernd Schneider erwarb das Zertifikat in Brandschutz und Barrierefreiheit. Da Thomas Eisele sein Amt im Feuerwehrausschuss quittieren muss, wurde Axel Dörflinger gewählt. Von der Jugendfeuerwehr wurden in den Aktivdienst übernommen: Dino Mariotti, Daniel Schwald, Marco Talman-Gros und Patrick Wahl. Beförderungen: Gaetano Lucchese (Oberfeuerwehrmann), Lukas Berger und Jan Schmidt (Hauptfeuerwehrmann) und Thomas Eisele (Hauptlöschmeister). Für guten Probenbesuch wurden geehrt: Ernst Berger, Lukas Berger, Ingo Hug, Tina Keller, Thomas Punzet, Bernd Schneider; Jugendfeuerwehr: Hedi Korbely und Damian Riesle.

Hausen. Eine beachtliche Statistik legte Kommandant Bernd Schneider vor: 2016 mussten 24 Einsätze bewältigt werden. Drei Kleinbrände und ein Mittelbrand mussten gelöscht werden; je eine Hilfeleistung bei Insekten (Wespen), Wasserschaden, Verkehrsunfall, Öl auf Gewässer wurden verzeichnet. Öl auf der Fahrbahn entfernen und Rettung einer Person waren je zweimal erforderlich. Sogar dreimal mussten umgefallene Bäume zersägt und viermal Türen geöffnet werden. Viermal war die Hausener Wehr für die Führungsgruppe Oberes Wiesental im Einsatz. Einen Fehlalarm hatte ein Rauchmelder ausgelöst.

Rückblick

Großer Wert wird auf die Ausbildung gelegt. Es fanden 14 Übungen, zwei Unterrichtsabende, ein Probenwochenende, eine Atemschutzprobe mit der Zeller Wehr und eine Alarmübung mit den Raitbacher Kameraden statt.

An eine Ersatzbeschaffung für das seit 30 Jahren im Dienst befindliche Fahrzeug TSF 16 ist zu denken, da einige Mängel bei der feuerwehrtechnischen Überprüfung festgestellt wurden. Kritisch angemerkt wurde, dass die Einführung des digitalen Funks für BOS im Landkreis Lörrach weiterhin auf sich warten lässt, wahrscheinlich komme es erst im Jahr 2018. Bewährt hat sich die vor zwei Jahren ins Leben gerufene Führungsgruppe Oberes Wiesental als Unterstützung der jeweiligen örtlichen Einsatzleitung.

Schriftführerin Tina Keller rief in ihren ausführlichen Protokollberichten das Feuerwehrjahr 2016 in Erinnerung und erwähnte auch den dreitägigen Ausflug nach Berlin. Ein Minus in der Kasse vermeldete Michael Hug, dem die Prüfer Harald Minut und Moritz Schlegel eine einwandfreie Kassenführung bescheinigten; zum neuen Prüfer wurde Daniel Schwald gewählt.

Die Jugendfeuerwehr zählt neun Mitglieder, die zu 32 Übungsabenden zusammenkamen. Sprecher Nils Vollmer wusste von vielen Aktionen zu berichten. Auf ein Plus in der Jugendkasse wies Damian Riesle hin.

Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Christoph Glaisner überreichte Oberlöschmeister Michael Metzger die Urkunde des Innenministers Thomas Strobel für 25 Jahre Feuerwehrdienst.

Bürgermeister Martin Bühler dankte den Feuerwehrleuten für ihren Einsatz. Für den ausscheidenden Kommandantenstellvertreter Thomas Punzet hatte er ein Geschenk dabei. Er lobte besonders den Kommandanten Bernd Schneider für die hervorragende Zusammenarbeit und Rückendeckung in 25 Jahren, wofür es ein Kuvert und ein Blumengebinde für Ehefrau Ursel Schneider gab. Die „unglaubliche Leistung“ würdigte auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Robert Karle.

Grußworte

Grüße der befreundeten DRK-Ortsgruppe Zell überbrachte Catharina Thoma.

Recht zügig verlief die Mitgliederversammlung des Feuerwehrfördervereins. Im Jahresbericht hob Kommandant Bernd Schneider besonders die Anlage des Grillplatzes hinter dem Gerätehaus hervor, für die Lukas Berger und Jan Schmidt federführend tätig waren und 6800 Euro aufgewendet wurden. Im Frühjahr wird die noch fehlende Eindeckung angebracht. Die Kassenprüfer beantragten die Entlastung, die einstimmig gewährt wurde.