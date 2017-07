Hausen im Wiesental Praktische Tipps und literarische Anekdoten

Nachrichten-Ticker

20:50 Großvater soll Achtjährigen erschossen haben

Vogtareuth - Ein Großvater soll in Oberbayern seinen acht Jahre alten Enkelsohn erschossen haben. Der tatverdächtige 79-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt in einem nahe gelegenen Waldstück in Vogtareuth gefunden. Er kam in ein Krankenhaus und ist nach Angaben eines Polizeisprechers bis auf weiteres nicht vernehmungsfähig. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln gegen den Mann. Hinweise, wonach der Junge körperlich behindert gewesen sein soll und im Rollstuhl saß, wollte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

20:50 Trauergottesdienst für Opfer des Busunglücks in Dresden

Dresden - Für die Opfer des Busunglücks auf der A9 in Oberfranken wird nach Angaben der Landeskirche für Samstag ein Trauergottesdienst in Dresden vorbereitet. In der Unterkirche der Frauenkirche solle an die 18 Toten erinnert sowie für Angehörige, Freunde und die 30 Verletzten gebetet werden, berichtete Radio Dresden. Bei dem Unfall eines Reisebusses aus der Oberlausitz kamen auch zwei Ehepaare aus der Landeshauptstadt ums Leben. Der Bus war auf dem Weg zum Gardasee in Oberfranken auf einen Laster aufgefahren und in Flammen aufgegangen.

20:46 Bremsprobleme: VW ruft 22 000 Autos in der Schweiz zurück

Bern - VW hat 22 000 Autos in der Schweiz in die Werkstatt zurückgerufen, weil es Probleme mit dem Antiblockiersystem gibt. Sie brauchen ein Software-Update. Betroffen seien die Marken VW, Audi und Skoda, sagte der Sprecher des VW-Importeurs Amag, Dino Graf. In Grenzsituationen wie bei Vollbremsungen sei die Stabilisierungsfunktion womöglich eingeschränkt, hieß es. Wegen des gleichen Problems hatte der VW-Konzern Ende Juni in Deutschland 385 000 Autos zurückgerufen.

20:46 Italien will Mittelmeer-Flüchtlingsretter zur Zusammenarbeit zwingen

Rom - In der Flüchtlingskrise will die italienische Regierung einem Zeitungsbericht zufolge ihre Häfen für unkooperative Rettungsorganisationen sperren. Beim EU-Innenministertreffen morgen im estnischen Tallinn will Italiens Ressortchef Marco Minniti einen Verhaltenskodex vorstellen, dem Hilfsorganisationen zustimmen sollen, wie die Zeitung "Die Welt" online berichtete. In Tallinn will Minniti auch darauf dringen, dass die EU-Partner Italien deutlich mehr gerettete Migranten abnehmen.

20:46 "Nachttanzdemo" gegen G20 mit großer Teilnehmerzahl

Hamburg - Mehrere tausende Menschen haben am Abend in Hamburg unter dem Motto "Lieber tanz ich als G20" gegen den bevorstehenden Gipfel demonstriert. Die Polizei bezifferte die Teilnehmer auf bis zu 7000, die Veranstalter sprachen von bis zu 20 000. Die Demonstration wurde von Techno-Musik und bunten Schildern begleitet, auf denen Parolen wie "G20 in die Tonne kloppen" zu lesen war. In einem Aufruf der Veranstalter zum Protest gegen den Gipfel hieß es, man wolle sich weder durch Sicherheitszonen noch durch die kapitalistische Verwertungsmaschinerie lahmlegen lassen.